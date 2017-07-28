Spor Toto Süper Lig ekiplerinin transferleri

Kasalar boşaldı, yabancılar parayı kaptı
ATA SELÇUK - İSTANBUL, ()
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Transfer döneminde şu ana kadar en fazla transferi Kayserispor (16) yaparken, kadrosuna en az oyuncu katan takım Trabzonspor (3) oldu.
İşte Süper Lig ekiplerinin bu transfer döneminde şu ana kadar yaptığı transferler...
BEŞİKTAŞ
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GELENLER
Caner Erkin - Inter
Atınç Nukan - Leipzig (Kiralık)
Pepe - Real Madrid
Orkan Çınar - Gaziantepspor
GİDENLER
Marcelo Guedes - Lyon
Luis Rhodolfo - Flamengo
Gökhan İnler - Başakşehir
Vincent Aboubakar - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)
Demba Ba - Shangai Shenhua (Kiralık sözleşmesi bitti)
Ersan Gülüm - Hebei China Fortuna (Kiralık sözleşmesi bitti)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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GELENLER
Eljero Elia - Feyenoord
Tunay Torun - Kasımpaşa
Mevlüt Erdinç - Hannover 96
Aurelien Chedjou - Galatasaray
Gökhan İnler - Beşiktaş
Gael Clichy - Manchester City
Kerim Frei - Birmingham
Manuel da Costa - Olympiakos
GİDENLER
Cengiz Ünder - Roma
Cenk Şahin - St. Pauli
Cenk Ahmet Alkılıç - Alanyaspor
Yalçın Ayhan - Yeni Malatyaspor
Samuel Holmen - Elfsborg
Genver Cansev - Ankaragücü
Eren Albayrak - Konyaspor
Ferhat Öztorun - Konyaspor
Rajko Rotman - Göztepe
Doka Madureira - ?
Ahmet Kıvanç - ?
Bekir İrtegün - ?
Mustafa Pektemek - Beşiktaş (Kiralık sözleşmesi bitti)
FENERBAHÇE
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GELENLER
Nabil Dirar - Monaco
Mathieu Valbuena - Lyon
Mehmet Ekici - Trabzonspor
Carlos Kameni - Malaga
Mauricio Isla - Cagliari
GİDENLER
Emmanuel Emenike - Olympiakos
Beykan Şimşek - Sakaryaspor (Kiralık)
Volkan Şen - ?
Fabiano - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)
Oleksandr Karavaev - Shakhtar Donetsk (Kiralık sözleşmesi bitti)
Moussa Sow - Al-Ahli (Kiralık sözleşmesi bitti)
Jeremain Lens - Sunderland (Kiralık sözleşmesi bitti)
Hakan Çinemre - Göztepe
Ertuğrul Taşkıran - Boluspor
GALATASARAY
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GELENLER
Younes Belhanda - Dinamo Kiev
Maicon - Sao Paulo
Mariano - Sevilla
Bafetimbi Gomis - Swansea City
GİDENLER
Bruma - Leipzig
Lukas Podolski - Vissel Kobe
Semih Kaya - Sparta Prag
Wesley Sneijder - ?
Cenk Gönen - Malaga
Salih Dursun - Antalyaspor
Aurelien Chedjou - Başakşehir
Sabri Sarıoğlu - Göztepe
Josue - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)
Kerem Çalışkan - Sarıyer
Berk İsmail Ünsal - ?
Birhan Vatansever - Bandırmaspor
ANTALYASPOR
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GELENLER
Jean Armel Drole - Perugia
Jeremy Menez - Bordeaux
Salih Dursun - Galatasaray
Aydın Karabulut - Gençlerbirliği
Ruud Boffin - Eskişehirspor
Musa Nizam - Trabzonspor
Maicon - Lokomotif Moskova
GİDENLER
Ramon Motta - Vasco da Gama
Serdar Özkan - Gençlerbirliği
Mbilla Etame - Alanyaspor
Kenan Horic - Pafos (Kiralık)
Anıl Koç - ?
Jean Makoun - ?
Amadaiya Rennie - ?
TRABZONSPOR
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GELENLER
Juraj Kucka - Milan
Theo Bongonda - Celta Vigo (Kiralık)
Kamil Ahmet Çörekçi - Eskişehirspor
GİDENLER
Savaş Çakır - 1461 Trabzon (Kiralık)
Abdulkadir Parmak - Adana Demirspor (Kiralık)
Muhammet Demir - Sivasspor
Mehmet Ekici - Fenerbahçe
Semih Karadeniz - 1461 Trabzon (Kiralık)
Musa Nizam - Antalyaspor
Yunus Emre Çakır - 1461 Trabzon (Kiralık)
Bahadır Güngördü - Ankara Demir (Kiralık)
Melih Kabasakal - 1461 Trabzon (Kiralık)
Zeki Yavru - Gençlerbirliği
Furkan Taş - Arsinspor (Kiralık)
Ramazan Övüç - Samsunspor (Kiralık)
Cafer Tosun - U21
Oğuzhan Acar - ?
İbrahim Demir - ?
AKHİSAR BELEDİYE
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GELENLER
Eray Ataseven - Balıkesirspor
Paulo Henrique - Shangai Shenhua
Miguel Lopes - Sporting
Alperen Babacan - Denizlispor
Helder Barbosa - Al-Wasl
GİDENLER
Tolga Ünlü - Erzurumspor
Ricardo Vaz Te - Jianye
Jeremy Bokila - Cluj (Kiralık)
Miral Samardzic - Kızılyıldız
Abdülkadir Özdemir - Erzurumspor
Custodio - ?
Mervan Çelik - ?
Sokol Cikalleshi - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi bitti)
GENÇLERBİRLİĞİ
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GELENLER
Burak Çolak - Hacettepe
Serdar Özkan - Antalyaspor
Erdi Şehit - Fenerbahçe (Kiralık)
Soner Dikmen - Hacettepe
Petar Skuletic - Lokomotif Moskova
Elvis Manu - Brighton
Alaaddin Okumuş - Hacettepe
Ousmane N'diaye - Samsunspor
Zeki Yavru - Trabzonspor
Diallo Guidileye - Nancy
Ahmet İlhan Özek - ?
GİDENLER
Alaaddin Okumuş - Ankaragücü
Serdar Gürler - Osmanlıspor (Kiralık)
Selçuk Şahin - Göztepe
Jonathan Ring - Kalmar
Aydın Karabulut - Antalyaspor
Ferhat Görgülü - Karabükspor
Onur Uslucan - Tuzlaspor
Anıl Karaer - ?
KASIMPAŞA
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GELENLER
Samul Endok - Esperance (Kiralık)
Ben Youssef - Caen
Markus Neumayr - Luzern
Bernard Mensah - Atletico Madrid (Kiralık)
Trezeguet - Anderlecht (Kiralık)
Michael Rangel - Junior (Kiralık)
Arda Kürşat Kaya - U21
GİDENLER
Andre Castro - Göztepe
Titi - Bursaspor
Tunay Torun - Başakşehir
Emirhan Emir - İstanbulspor
İsmail Ayaz - Eyüpspor
Aydın Yılmaz - ?
Vasil Bozhikov - ?
Kenny Otigba - Heerenveen (Kiralık sözleşmesi bitti)
Cristian Guanca - Colon (Kiralık sözleşmesi bitti)
Batuhan Altıntaş - Hamburg (Kiralık sözleşmesi bitti)
Herolind Shala - Sparta Prag
ATİKER KONYASPOR
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GELENLER
Mehdi Bourabia - Levski Sofya
Abdou Traoré - Karabükspor
Wilfred Moke - FCS Bükreş
Patrik Carlgren - Nordsjaelland
Seddar Karaman - Anadolu Selçukspor
Sertan Yeğenoğlu - ?
Savaş Polat - Fenerbahçe
Musa Araz - Lausanne-Sport
Imoh Ezekiel - Al-Arabi
Ferhat Öztorun - Başakşehir
Eren Albayrak - Başakşehir
Kaan Özdemir - Fenerbahçe
İsmail Güven - U21
GİDENLER
Jagos Vukovic - Olympiakos
Barry Douglas - Wolverhampton
Emre Can Atila - Anadolu Selçukspor (Kiralık)
Ali Dere - Yeni Malatyaspor
Dimitar Rangelov - Ümraniyespor
Abdülkerim Bardakci - Samsunspor (Kiralık)
Mehmet Uslu - Rizespor
Mücahit Can Akçay - Anadolu Selçukspor (Kiralık)
Marc Kibong Mbamba - Ankaragücü
Kaya Tarakçı - Erzurumspor
Recep Aydın - Giresunspor (Kiralık)
Can Demir Aktav - ?
Sertan Yeğenoglu - Anadolu Selçukspor (Kiralık)
Alban Meha - ?
KARDEMİR KARABÜKSPOR
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GELENLER
Gheorghe Grozav - Grozny
Hamidou Traore - Elazığspor
Ferhat Görgülü - Gençlerbirliği
Çağlar Şahin Akbaba - Bucaspor
Gabriel Torje - Grozny (Kiralık)
Yolcu Mansız - Altay
GİDENLER
Ercüment Kafkasyalı - Sakaryaspor
Abdou Traoré - Konyaspor
Anıl Şahin - İnegölspor
Mahmut Akan - Ankaragücü
Mahmut Akan - ?
Ermin Zec - ?
Marius Alexe - ?
Ionut Neagu - ?
Dejan Lazarevic - Chievo (Kiralık sözleşmesi bitti)
AYTEMİZ ALANYASPOR
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GELENLER
Rémy Riou - Nantes
Cenk Ahmet Alkılıç - Başakşehir
Mbilla Etame - Antalyaspor
Giannis Maniatis - Atromitos
Fabrice N'Sakala - Anderlecht
Welinton - Al-Khor
Yusuf Çoban - Hoffenheim II
GİDENLER
Alişan Şeker - Kırklarelispor
Gökay Iravul - Samsunspor (Kiralık)
Erhan Kartal - Adana Demir
Wilde-Donald Guerrier - Qarabağ
Ismail Aissati - ?
Deniz Vural - Giresunspor
Daniel Candeias - Benfica (Kiralık sözleşmesi bitti)
Kenneth Omeruo - Chelsea (Kiralık sözleşmesi bitti)
Júnior Fernándes - Dinamo Zagreb (Kiralık sözleşmesi bitti)
OSMANLISPOR
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GELENLER
Serdar Gürler - Gençlerbirliği
Ali Özgün - Gümüşhanespor
Hasan Kılıç - Samsunspor
Ahmet Eyüp Türkaslan - Bugsaşspor
GİDENLER
Okan Baydemir - Bugsaşspor (Kiralık)
Ahmet Kesim - Gaziantep FK (Kiralık)
Caner Arıcı - Giresunspor (Kiralık)
Erdal Kılıçaslan - ?
Pierre Webo - ?
Dzon Delarge - Admira Wacker (Kiralık sözleşmesi bitti)
Ahmet Eyüp Türkaslan - Bugsaşspor (Kiralık sözleşmesi bitti)
Adam Maher - PSV (Kiralık sözleşmesi bitti)
Aykut Demir - Trabzonspor (Kiralık sözleşmesi bitti)
KAYSERİSPOR
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GELENLER
Fernando Boldrin - FCS Bükreş
Silviu Lung - Astra Giurgiu
Cristian Sapunaru - Astra Giurgiu
Dejan Meleg - Vojvodina
Gonzalo Espinoza - Chile
Canberk Aydın - Samsunspor
Asamoah Gyan - Shangai SIPG
Tiago Lopes - Cluj
Şamil Cinaz - Bursaspor
Atila Turan - Reims
Oğuzhan Berber - Adana Demir
Erdal Öztürk - Bayern II
Geoffrey Bia - Sion
Stephane Badji - Anderlecht (Kiralık)
Ömer Kandemir - Bandırmaspor
Erkan Kaş - Sivasspor
GİDENLER
Larrys Mabiala - Portland Timbers
Alain Traore - Al-Markhiya
Samba Sow - Dinamo Moskova
Mert İliman - Gümüşhanespor
Umut Sönmez - Adana Demir
Kubilay Sönmez - Erzurumspor
Furkan Yaman - ?
Efe Özarslan - ?
Raheem Lawal - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi bitti)
Rajko Rotman - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi bitti)
Hakan Arslantaş - Karabükspor (Kiralık sözleşmesi bitti)
BURSASPOR
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GELENLER
Ozan Kökçü - Feyenoord
Berat Jonathan Ustabaşı - Yeşil Bursa
Titi - Kasımpaşa
Barış Yardımcı - Gaziantepspor
William Troost-Ekong - Gent
GİDENLER
Tomas Sivok - Petah Tikva
Yaya Sane - Auxerre (Kiralık)
Şamil Cinaz - Kayserispor
Okan Kocuk - İstanbulspor (Kiralık)
Bünyamin Kasal - Karacabey
Erdem Özgenç - ?
Yonathan Del Valle - Rio Ave (Kiralık sözleşmesi bitti)
SİVASSPOR
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GELENLER
Arouna Kone - Everton
Vitali Djakov - Dinamo Moskova
Hakan Bilgiç - Elazığspor
Muhammet Demir - Trabzonspor
Mert Hakan Yandaş - Menemen
Cem Özdemir - Adanaspor
Elderson - Monaco (Kiralık)
Hasan Türk - Bağcılar
Mattias Bjarsmyr - Göteborg
Sergio Rochet Alvarez - AZ Alkmaar
GİDENLER
İbrahim Öztürk - Altay
Adem Koçak - Bandırmaspor
Hasan Hatipoğlu - Samsunspor
Alper Doğan - Düzcespor (Kiralık)
Yiğit İncedemir - Adana Demir
Gökhan Süzen - Giresunspor
Ümit Karaal - Kastamonu (Kiralık)
Burhan Eşer - Erzurumspor
Safa Yıldırım - Niğde Belediye
Emre Öztürk - Elazığspor
Erkan Kaş - Kayserispor
Ahmet Cebe - Düsseldorf II
Cenk Sarıtaş - Zonguldak Kömürspor
Fatih Çıplak - Sivas Belediye
Theofanis Gekas - ?
Dejan Keller - Olimpija (Kiralık sözleşmesi bitti)
EVKUR YENİ MALATYASPOR
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GELENLER
Fabien Farnolle - Le Havre
Ali Dere - Konyaspor
Khalid Boutaib - Strasbourg
Issam Chebake - Le Havre
Nacer Barazite - Utrecht
Yalçın Ayhan - Başakşehir
Emanuel Dening - San Martin
Issiar Dia - Nancy
Sincere Seth - Supreme Court
GİDENLER
Sezer Özmen - Adana Demir
Taşkın Çalış - Menemen (Kiralık)
Mehmet Sak - Ankaragücü
Sedat Ağçay - Ankaragücü
Yakup Alkan - Yeni Orduspor (Kiralık)
Osman Fırat - Tuzlaspor
İrfan Başaran - Boluspor
Yiğitcan Erdoğan - Adana Demir
Kamil İçer - Zonguldak Kömürspor
Hakan Canbazoğlu - Erzurumspor
Semih Beyaz - Zonguldak Kömürspor
Caner Arıcı - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi bitti)
Austin Amutu - ?
Vedat Kapurtu - ?
GÖZTEPE
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GELENLER
Hakan Çinemre - Fenerbahçe
Axel Ngando - Bastia
Sabri Sarıoğlu - Galatasaray
Selçuk Şahin - Gençlerbirliği
Yoan Gourcuff - Newcastle
Muhammed Enes Durmuş - Beşiktaş
Andre Castro - Kasımpaşa
Mathieu Peybernes - Lorient (Kiralık)
Oscar Scarione - Maccabi Tel Aviv
Doğanay Kılıç - Gaziantepspor
Rajko Rotman - Başakşehir
Nabil Ghilas - Gaziantepspor
GİDENLER
Emre Aygün - Bandırmaspor
Göktuğ Bakırbaş - Manisaspor (Kiralık)
Sinan Özkan - Giresunspor
Famoussa Kone - Gabala (Kiralık)
Salim İyik - Bodrumspor (Kiralık)
İsmail Köse - Manisa BB
Mehmet Erdem Uğurlu - Gaziantep FK
Umut Nayir - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi sona erdi)
Gencer Cansev - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi sona erdi)
Burak Çolak - Hacettepe (Kiralık sözleşmesi sona erdi)
Soner Dikmen - Hacettepe (Kiralık sözleşmesi sona erdi)