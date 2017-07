Spor Toto Süper Lig ekiplerinin transferleri

Kasalar boşaldı, yabancılar parayı kaptı

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer döneminde şu ana kadar en fazla transferi Kayserispor (16) yaparken, kadrosuna en az oyuncu katan takım Trabzonspor (3) oldu.

İşte Süper Lig ekiplerinin bu transfer döneminde şu ana kadar yaptığı transferler...

BEŞİKTAŞ

GELENLER

Caner Erkin - Inter

Atınç Nukan - Leipzig (Kiralık)

Pepe - Real Madrid

Orkan Çınar - Gaziantepspor

GİDENLER

Marcelo Guedes - Lyon

Luis Rhodolfo - Flamengo

Gökhan İnler - Başakşehir

Vincent Aboubakar - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)

Demba Ba - Shangai Shenhua (Kiralık sözleşmesi bitti)

Ersan Gülüm - Hebei China Fortuna (Kiralık sözleşmesi bitti)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

GELENLER

Eljero Elia - Feyenoord

Tunay Torun - Kasımpaşa

Mevlüt Erdinç - Hannover 96

Aurelien Chedjou - Galatasaray

Gökhan İnler - Beşiktaş

Gael Clichy - Manchester City

Kerim Frei - Birmingham

Manuel da Costa - Olympiakos

GİDENLER

Cengiz Ünder - Roma

Cenk Şahin - St. Pauli

Cenk Ahmet Alkılıç - Alanyaspor

Yalçın Ayhan - Yeni Malatyaspor

Samuel Holmen - Elfsborg

Genver Cansev - Ankaragücü

Eren Albayrak - Konyaspor

Ferhat Öztorun - Konyaspor

Rajko Rotman - Göztepe

Doka Madureira - ?

Ahmet Kıvanç - ?

Bekir İrtegün - ?

Mustafa Pektemek - Beşiktaş (Kiralık sözleşmesi bitti)

FENERBAHÇE

GELENLER

Nabil Dirar - Monaco

Mathieu Valbuena - Lyon

Mehmet Ekici - Trabzonspor

Carlos Kameni - Malaga

Mauricio Isla - Cagliari

GİDENLER

Emmanuel Emenike - Olympiakos

Beykan Şimşek - Sakaryaspor (Kiralık)

Volkan Şen - ?

Fabiano - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)

Oleksandr Karavaev - Shakhtar Donetsk (Kiralık sözleşmesi bitti)

Moussa Sow - Al-Ahli (Kiralık sözleşmesi bitti)

Jeremain Lens - Sunderland (Kiralık sözleşmesi bitti)

Hakan Çinemre - Göztepe

Ertuğrul Taşkıran - Boluspor

GALATASARAY

GELENLER

Younes Belhanda - Dinamo Kiev

Maicon - Sao Paulo

Mariano - Sevilla

Bafetimbi Gomis - Swansea City

GİDENLER

Bruma - Leipzig

Lukas Podolski - Vissel Kobe

Semih Kaya - Sparta Prag

Wesley Sneijder - ?

Cenk Gönen - Malaga

Salih Dursun - Antalyaspor

Aurelien Chedjou - Başakşehir

Sabri Sarıoğlu - Göztepe

Josue - Porto (Kiralık sözleşmesi bitti)

Kerem Çalışkan - Sarıyer

Berk İsmail Ünsal - ?

Birhan Vatansever - Bandırmaspor

ANTALYASPOR

GELENLER

Jean Armel Drole - Perugia

Jeremy Menez - Bordeaux

Salih Dursun - Galatasaray

Aydın Karabulut - Gençlerbirliği

Ruud Boffin - Eskişehirspor

Musa Nizam - Trabzonspor

Maicon - Lokomotif Moskova

GİDENLER

Ramon Motta - Vasco da Gama

Serdar Özkan - Gençlerbirliği

Mbilla Etame - Alanyaspor

Kenan Horic - Pafos (Kiralık)

Anıl Koç - ?

Jean Makoun - ?

Amadaiya Rennie - ?

TRABZONSPOR

GELENLER

Juraj Kucka - Milan

Theo Bongonda - Celta Vigo (Kiralık)

Kamil Ahmet Çörekçi - Eskişehirspor

GİDENLER

Savaş Çakır - 1461 Trabzon (Kiralık)

Abdulkadir Parmak - Adana Demirspor (Kiralık)

Muhammet Demir - Sivasspor

Mehmet Ekici - Fenerbahçe

Semih Karadeniz - 1461 Trabzon (Kiralık)

Musa Nizam - Antalyaspor

Yunus Emre Çakır - 1461 Trabzon (Kiralık)

Bahadır Güngördü - Ankara Demir (Kiralık)

Melih Kabasakal - 1461 Trabzon (Kiralık)

Zeki Yavru - Gençlerbirliği

Furkan Taş - Arsinspor (Kiralık)

Ramazan Övüç - Samsunspor (Kiralık)

Cafer Tosun - U21

Oğuzhan Acar - ?

İbrahim Demir - ?

AKHİSAR BELEDİYE

GELENLER

Eray Ataseven - Balıkesirspor

Paulo Henrique - Shangai Shenhua

Miguel Lopes - Sporting

Alperen Babacan - Denizlispor

Helder Barbosa - Al-Wasl

GİDENLER

Tolga Ünlü - Erzurumspor

Ricardo Vaz Te - Jianye

Jeremy Bokila - Cluj (Kiralık)

Miral Samardzic - Kızılyıldız

Abdülkadir Özdemir - Erzurumspor

Custodio - ?

Mervan Çelik - ?

Sokol Cikalleshi - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi bitti)

GENÇLERBİRLİĞİ

GELENLER

Burak Çolak - Hacettepe

Serdar Özkan - Antalyaspor

Erdi Şehit - Fenerbahçe (Kiralık)

Soner Dikmen - Hacettepe

Petar Skuletic - Lokomotif Moskova

Elvis Manu - Brighton

Alaaddin Okumuş - Hacettepe

Ousmane N'diaye - Samsunspor

Zeki Yavru - Trabzonspor

Diallo Guidileye - Nancy

Ahmet İlhan Özek - ?

GİDENLER

Alaaddin Okumuş - Ankaragücü

Serdar Gürler - Osmanlıspor (Kiralık)

Selçuk Şahin - Göztepe

Jonathan Ring - Kalmar

Aydın Karabulut - Antalyaspor

Ferhat Görgülü - Karabükspor

Onur Uslucan - Tuzlaspor

Anıl Karaer - ?

KASIMPAŞA

GELENLER

Samul Endok - Esperance (Kiralık)

Ben Youssef - Caen

Markus Neumayr - Luzern

Bernard Mensah - Atletico Madrid (Kiralık)

Trezeguet - Anderlecht (Kiralık)

Michael Rangel - Junior (Kiralık)

Arda Kürşat Kaya - U21

GİDENLER

Andre Castro - Göztepe

Titi - Bursaspor

Tunay Torun - Başakşehir

Emirhan Emir - İstanbulspor

İsmail Ayaz - Eyüpspor

Aydın Yılmaz - ?

Vasil Bozhikov - ?

Kenny Otigba - Heerenveen (Kiralık sözleşmesi bitti)

Cristian Guanca - Colon (Kiralık sözleşmesi bitti)

Batuhan Altıntaş - Hamburg (Kiralık sözleşmesi bitti)

Herolind Shala - Sparta Prag

ATİKER KONYASPOR

GELENLER

Mehdi Bourabia - Levski Sofya

Abdou Traoré - Karabükspor

Wilfred Moke - FCS Bükreş

Patrik Carlgren - Nordsjaelland

Seddar Karaman - Anadolu Selçukspor

Sertan Yeğenoğlu - ?

Savaş Polat - Fenerbahçe

Musa Araz - Lausanne-Sport

Imoh Ezekiel - Al-Arabi

Ferhat Öztorun - Başakşehir

Eren Albayrak - Başakşehir

Kaan Özdemir - Fenerbahçe

İsmail Güven - U21

GİDENLER

Jagos Vukovic - Olympiakos

Barry Douglas - Wolverhampton

Emre Can Atila - Anadolu Selçukspor (Kiralık)

Ali Dere - Yeni Malatyaspor

Dimitar Rangelov - Ümraniyespor

Abdülkerim Bardakci - Samsunspor (Kiralık)

Mehmet Uslu - Rizespor

Mücahit Can Akçay - Anadolu Selçukspor (Kiralık)

Marc Kibong Mbamba - Ankaragücü

Kaya Tarakçı - Erzurumspor

Recep Aydın - Giresunspor (Kiralık)

Can Demir Aktav - ?

Sertan Yeğenoglu - Anadolu Selçukspor (Kiralık)

Alban Meha - ?

KARDEMİR KARABÜKSPOR

GELENLER

Gheorghe Grozav - Grozny

Hamidou Traore - Elazığspor

Ferhat Görgülü - Gençlerbirliği

Çağlar Şahin Akbaba - Bucaspor

Gabriel Torje - Grozny (Kiralık)

Yolcu Mansız - Altay

GİDENLER

Ercüment Kafkasyalı - Sakaryaspor

Abdou Traoré - Konyaspor

Anıl Şahin - İnegölspor

Mahmut Akan - Ankaragücü

Mahmut Akan - ?

Ermin Zec - ?

Marius Alexe - ?

Ionut Neagu - ?

Dejan Lazarevic - Chievo (Kiralık sözleşmesi bitti)

AYTEMİZ ALANYASPOR

GELENLER

Rémy Riou - Nantes

Cenk Ahmet Alkılıç - Başakşehir

Mbilla Etame - Antalyaspor

Giannis Maniatis - Atromitos

Fabrice N'Sakala - Anderlecht

Welinton - Al-Khor

Yusuf Çoban - Hoffenheim II

GİDENLER

Alişan Şeker - Kırklarelispor

Gökay Iravul - Samsunspor (Kiralık)

Erhan Kartal - Adana Demir

Wilde-Donald Guerrier - Qarabağ

Ismail Aissati - ?

Deniz Vural - Giresunspor

Daniel Candeias - Benfica (Kiralık sözleşmesi bitti)

Kenneth Omeruo - Chelsea (Kiralık sözleşmesi bitti)

Júnior Fernándes - Dinamo Zagreb (Kiralık sözleşmesi bitti)

OSMANLISPOR

GELENLER

Serdar Gürler - Gençlerbirliği

Ali Özgün - Gümüşhanespor

Hasan Kılıç - Samsunspor

Ahmet Eyüp Türkaslan - Bugsaşspor

GİDENLER

Okan Baydemir - Bugsaşspor (Kiralık)

Ahmet Kesim - Gaziantep FK (Kiralık)

Caner Arıcı - Giresunspor (Kiralık)

Erdal Kılıçaslan - ?

Pierre Webo - ?

Dzon Delarge - Admira Wacker (Kiralık sözleşmesi bitti)

Ahmet Eyüp Türkaslan - Bugsaşspor (Kiralık sözleşmesi bitti)

Adam Maher - PSV (Kiralık sözleşmesi bitti)

Aykut Demir - Trabzonspor (Kiralık sözleşmesi bitti)

KAYSERİSPOR

GELENLER

Fernando Boldrin - FCS Bükreş

Silviu Lung - Astra Giurgiu

Cristian Sapunaru - Astra Giurgiu

Dejan Meleg - Vojvodina

Gonzalo Espinoza - Chile

Canberk Aydın - Samsunspor

Asamoah Gyan - Shangai SIPG

Tiago Lopes - Cluj

Şamil Cinaz - Bursaspor

Atila Turan - Reims

Oğuzhan Berber - Adana Demir

Erdal Öztürk - Bayern II

Geoffrey Bia - Sion

Stephane Badji - Anderlecht (Kiralık)

Ömer Kandemir - Bandırmaspor

Erkan Kaş - Sivasspor

GİDENLER

Larrys Mabiala - Portland Timbers

Alain Traore - Al-Markhiya

Samba Sow - Dinamo Moskova

Mert İliman - Gümüşhanespor

Umut Sönmez - Adana Demir

Kubilay Sönmez - Erzurumspor

Furkan Yaman - ?

Efe Özarslan - ?

Raheem Lawal - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi bitti)

Rajko Rotman - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi bitti)

Hakan Arslantaş - Karabükspor (Kiralık sözleşmesi bitti)

BURSASPOR

GELENLER

Ozan Kökçü - Feyenoord

Berat Jonathan Ustabaşı - Yeşil Bursa

Titi - Kasımpaşa

Barış Yardımcı - Gaziantepspor

William Troost-Ekong - Gent

GİDENLER

Tomas Sivok - Petah Tikva

Yaya Sane - Auxerre (Kiralık)

Şamil Cinaz - Kayserispor

Okan Kocuk - İstanbulspor (Kiralık)

Bünyamin Kasal - Karacabey

Erdem Özgenç - ?

Yonathan Del Valle - Rio Ave (Kiralık sözleşmesi bitti)

SİVASSPOR

GELENLER

Arouna Kone - Everton

Vitali Djakov - Dinamo Moskova

Hakan Bilgiç - Elazığspor

Muhammet Demir - Trabzonspor

Mert Hakan Yandaş - Menemen

Cem Özdemir - Adanaspor

Elderson - Monaco (Kiralık)

Hasan Türk - Bağcılar

Mattias Bjarsmyr - Göteborg

Sergio Rochet Alvarez - AZ Alkmaar

GİDENLER

İbrahim Öztürk - Altay

Adem Koçak - Bandırmaspor

Hasan Hatipoğlu - Samsunspor

Alper Doğan - Düzcespor (Kiralık)

Yiğit İncedemir - Adana Demir

Gökhan Süzen - Giresunspor

Ümit Karaal - Kastamonu (Kiralık)

Burhan Eşer - Erzurumspor

Safa Yıldırım - Niğde Belediye

Emre Öztürk - Elazığspor

Erkan Kaş - Kayserispor

Ahmet Cebe - Düsseldorf II

Cenk Sarıtaş - Zonguldak Kömürspor

Fatih Çıplak - Sivas Belediye

Theofanis Gekas - ?

Dejan Keller - Olimpija (Kiralık sözleşmesi bitti)

EVKUR YENİ MALATYASPOR

GELENLER

Fabien Farnolle - Le Havre

Ali Dere - Konyaspor

Khalid Boutaib - Strasbourg

Issam Chebake - Le Havre

Nacer Barazite - Utrecht

Yalçın Ayhan - Başakşehir

Emanuel Dening - San Martin

Issiar Dia - Nancy

Sincere Seth - Supreme Court

GİDENLER

Sezer Özmen - Adana Demir

Taşkın Çalış - Menemen (Kiralık)

Mehmet Sak - Ankaragücü

Sedat Ağçay - Ankaragücü

Yakup Alkan - Yeni Orduspor (Kiralık)

Osman Fırat - Tuzlaspor

İrfan Başaran - Boluspor

Yiğitcan Erdoğan - Adana Demir

Kamil İçer - Zonguldak Kömürspor

Hakan Canbazoğlu - Erzurumspor

Semih Beyaz - Zonguldak Kömürspor

Caner Arıcı - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi bitti)

Austin Amutu - ?

Vedat Kapurtu - ?

GÖZTEPE

GELENLER

Hakan Çinemre - Fenerbahçe

Axel Ngando - Bastia

Sabri Sarıoğlu - Galatasaray

Selçuk Şahin - Gençlerbirliği

Yoan Gourcuff - Newcastle

Muhammed Enes Durmuş - Beşiktaş

Andre Castro - Kasımpaşa

Mathieu Peybernes - Lorient (Kiralık)

Oscar Scarione - Maccabi Tel Aviv

Doğanay Kılıç - Gaziantepspor

Rajko Rotman - Başakşehir

Nabil Ghilas - Gaziantepspor

GİDENLER

Emre Aygün - Bandırmaspor

Göktuğ Bakırbaş - Manisaspor (Kiralık)

Sinan Özkan - Giresunspor

Famoussa Kone - Gabala (Kiralık)

Salim İyik - Bodrumspor (Kiralık)

İsmail Köse - Manisa BB

Mehmet Erdem Uğurlu - Gaziantep FK

Umut Nayir - Osmanlıspor (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Gencer Cansev - Başakşehir (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Burak Çolak - Hacettepe (Kiralık sözleşmesi sona erdi)

Soner Dikmen - Hacettepe (Kiralık sözleşmesi sona erdi)