Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR:
Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N'Doye,
SAKAT: Esteban, Mustafa Akbaş, Castillo
CEZALI: Burak
BEŞİKTAŞ:
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Quaresma
MAÇ BİLETLERİ:
VIP PLATINIUM B BLOK 425,00 TL
VIP PLATINIUM A-C BLOK 400,00 TL
VIP GOLD 300,00 TL
VIP SILVER 250,00 TL
1. Kategori 110,00 TL
2. Kategori 100,00 TL
3. Kategori 80,00 TL
4. Kategori 70,00 TL
5. Kategori 60,00 TL
6. Kategori 40,00 TL
Misafir 50,00 TL