Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ATİKER KONYASPOR Serkan - Skubuc, Ali Tura, Selim, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Eto'o, Jahovic   SAKAT: Yatabere, Filipovic CEZALI: Jonsson BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20,00 TL, 2. Kategori 10,00 TL, 3. Kategori     15,00...

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubuc, Ali Tura, Selim, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Eto'o, Jahovic  
SAKAT: Yatabere, Filipovic
CEZALI: Jonsson
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20,00 TL, 2. Kategori 10,00 TL, 3. Kategori     15,00 TL, 4. Kategori 10,00 TL, 5. Kategori 5,00 TL, 6. Kategori 5,00 TL, Misafir    6,50 TL

KAYSERİSPOR:
Lung-  Lopes, Kana Bıyık,Sapunaru, Atila, Şamil, Badji,Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets
SAKAT: Kucher
CEZALI: Espinoza
----------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPOR:
Haydar - Lamine Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan Karaca, Villafanez, Junior Fernandes, Mbilla 
SAKAT: Berkan, Emir
CEZALI: Emre Akbaba
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 T

GÖZTEPE
Beto - Tanju, Kadu, Reis, Traore, Rotman, Ngando, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba
SAKAT: Ömer, Hakan
CEZALI: Poko, Selçuk
----------------------------------------------
TRABZONSPOR
Onur - Pereira, Okay, Uğur, Novak- Onazi, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Burak
SAKAT: Esteban, Mustafa, Durica, Bero, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok  400 TL, Platinum B Blok  425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç - Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
----------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
Volkan -  Caiçara, Attamah, Chedjou, Clichy, Gökhan(İrfan), Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim, Adebayor
SAKAT: Arda*
CEZALI: Emre, Epureanu
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75,00 TL,  2. Kategori 50,00 TL, Misafir 60,00 TL

BEŞİKTAŞ
Fabri - Gökhan Gönül, Pepe (Tosic) Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Quaresma 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314