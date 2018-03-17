Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubuc, Ali Tura, Selim, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Volkan Şen, Eto'o, Jahovic
SAKAT: Yatabere, Filipovic
CEZALI: Jonsson
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20,00 TL, 2. Kategori 10,00 TL, 3. Kategori 15,00 TL, 4. Kategori 10,00 TL, 5. Kategori 5,00 TL, 6. Kategori 5,00 TL, Misafir 6,50 TL
KAYSERİSPOR:
Lung- Lopes, Kana Bıyık,Sapunaru, Atila, Şamil, Badji,Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets
SAKAT: Kucher
CEZALI: Espinoza
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AYTEMİZ ALANYASPOR:
Haydar - Lamine Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan Karaca, Villafanez, Junior Fernandes, Mbilla
SAKAT: Berkan, Emir
CEZALI: Emre Akbaba
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 T
GÖZTEPE
Beto - Tanju, Kadu, Reis, Traore, Rotman, Ngando, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba
SAKAT: Ömer, Hakan
CEZALI: Poko, Selçuk
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TRABZONSPOR
Onur - Pereira, Okay, Uğur, Novak- Onazi, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Burak
SAKAT: Esteban, Mustafa, Durica, Bero, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç - Cissokho, Doria, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
Volkan - Caiçara, Attamah, Chedjou, Clichy, Gökhan(İrfan), Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim, Adebayor
SAKAT: Arda*
CEZALI: Emre, Epureanu
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 75,00 TL, 2. Kategori 50,00 TL, Misafir 60,00 TL
BEŞİKTAŞ
Fabri - Gökhan Gönül, Pepe (Tosic) Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
SAKAT: Yok
CEZALI: Quaresma