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Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KARDEMİR KARABÜKSPOR  Rybka- Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Skulason, Traore, Leandrinho, Ergin SAKAT: Ferhat, Alexe CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 22 TL, Maraton Tribünü 16,50 TL, Kale Arkası Tribünü 11 TL, Misafir...

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KARDEMİR KARABÜKSPOR 
Rybka- Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Skulason, Traore, Leandrinho, Ergin
SAKAT: Ferhat, Alexe
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 22 TL, Maraton Tribünü 16,50 TL, Kale Arkası Tribünü 11 TL, Misafir Tribünü 11 TL

ANTALYASPOR
Boffin- Diego, Djourou, Nazım, Charles, Maicon, Sakıb, Jevtovic, Hakan, Doukara, Deniz Kadah
SAKAT: Danilo, Salih, Zeki
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Burak
SAKAT: Esteban, Durica
CEZALI: Sosa
BİLET FİYATLARI: Platinum B Blok 425 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, VIP Gold 300 TL, VIP Silver 250 TL, 1. Kategori (Batı 1) 90 TL, 2. Kategori (Batı 2 ) 70 TL, 3. Kategori (Doğu 1) 60 TL, 4. Kategori (Doğu 2) 50 TL, 5. Kategori (Doğu 3) 40 TL, 6. Kategori (Kale Arkaları) 25 TL, Misafir Tribünü 30 TL

KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Güray, Deniz, Mendes, Kravets, Umut
SAKAT: Badji
CEZALI: Kucher
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BEŞİKTAŞ 
Fabricio- Vida, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Adriano, Lens, Talisca, Babel, Negredo 
SAKAT: Love, Göhan Gönül*
CEZALI: Tolgay, Atiba, Quaresma, Oğuzhan
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C    750 TL, 1903 Tribünü B-D    700 TL, 1903 Tribünü A-E    650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori    225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori    80 TL, Misafir Tribünü 80 TL

GÖZTEPE
Beto- Sabri, Reis, Leo, Tanju (Traore), Selçuk, Poko, Castro, Tayfur, Halil, Demba Ba 
SAKAT: Kadu, Atakan, Ömer, Hakan ve Traore
CEZALI: Kosanovic, Gouffran

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