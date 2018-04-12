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Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu.  Süper Lig'de...

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri açıklandı


İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftada görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu. 

Süper Lig'de 29'uncu hafta görev alacak hakemler şu şekilde: 

YARIN 
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş (Hüseyin Göçek )

CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu) 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy) 
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık) 

PAZAR 
13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus) 
16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk) 
16.00 Göztepe - Bursaspor (Bülent Yıldırım) 
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler) 

PAZARTESİ 
20.00 Osmanlıspor - Trabzonspor  (Halis Özkahya)
 

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