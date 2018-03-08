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Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu. Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle: 09 MART CUMA 20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 10 MART...

Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

09 MART CUMA
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 MART CUMARTESİ
13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16:00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 MART PAZAR 
13:30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
13:30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan 
19:00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi 
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

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