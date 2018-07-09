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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi

İlk hafta Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek Beşiktaş, sahasında Akhisarspor'ı konuk edecek Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşılaşacak İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi

İlk hafta Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek

Beşiktaş, sahasında Akhisarspor'ı konuk edecek

Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşılaşacak

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın
ile kulüp temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz" dedi.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle;
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Sivasspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Akhisarspor
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kayserispor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Bursaspor
Göztepe-Yeni Malatyaspor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fikstür çekiminden görüntüler
- Detaylar

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