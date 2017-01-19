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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi. Program şöyle: 21.01.2017 13:30 AKHİSAR-KAYSERİSPOR : YAŞAR KEMAL UĞURLU 16:00 A.KONYASPOR-Ç.RİZESPOR : HALİS ÖZKAHYA 19:00 BURSASPOR-ADANASPOR...

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi. Program şöyle:

21.01.2017

13:30 AKHİSAR-KAYSERİSPOR : YAŞAR KEMAL UĞURLU

16:00 A.KONYASPOR-Ç.RİZESPOR : HALİS ÖZKAHYA

19:00 BURSASPOR-ADANASPOR : SUAT ARSLANBOĞA

19:00 KARABÜKSPOR-GALATASARAY : CÜNEYT ÇAKIR



22.01.2017

13:30 GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ : METE KALKAVAN

13:30 OSMANLISPOR-ANTALYASPOR : ÖZGÜR YANKAYA

16:00 KASIMPAŞA-TRABZONSPOR : HALİL UMUT MELER

19:00 FENERBAHÇE-M.BAŞAKŞEHİR : BÜLENT YILDIRIM



23.01.2017

20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ : ALPER ULUSOY

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