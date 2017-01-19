Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL- Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçlarında görev yapacak isimler belirlendi. Program şöyle:
21.01.2017
13:30 AKHİSAR-KAYSERİSPOR : YAŞAR KEMAL UĞURLU
16:00 A.KONYASPOR-Ç.RİZESPOR : HALİS ÖZKAHYA
19:00 BURSASPOR-ADANASPOR : SUAT ARSLANBOĞA
19:00 KARABÜKSPOR-GALATASARAY : CÜNEYT ÇAKIR
22.01.2017
13:30 GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ : METE KALKAVAN
13:30 OSMANLISPOR-ANTALYASPOR : ÖZGÜR YANKAYA
16:00 KASIMPAŞA-TRABZONSPOR : HALİL UMUT MELER
19:00 FENERBAHÇE-M.BAŞAKŞEHİR : BÜLENT YILDIRIM
23.01.2017
20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ : ALPER ULUSOY