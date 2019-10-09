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Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın

Vakıfbank-Eczacıbaşı Vitra: 2-3 Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx) VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx),...

SPOR 09.10.2019, 22:44
Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın

Vakıfbank-Eczacıbaşı Vitra: 2-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx), Pınar (x), Gözde (x), Gabi (xx)
ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia (xxx), Ergül (xxx), Boskovic (xxxx), Kim (xxx), Yasemin (xxx), Gamze (xxx), Simge (xxx), Hande (xx), Lloyd (xx)
SETLER: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15
SÜRE: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19)

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir'de organize edilen 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2.  Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.

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