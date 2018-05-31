Spor Toto, kulüplere 90 Milyon TL isim hakkı ödedi

Ercan ATA / Ankara,() -

Süper Lig takımlarına İddaa bültenlerinde yer almaları karşılığında yaklaşık 90 Milyon TL ödeme yapıldı.

Geride kalan 2017-2018 sezonunda Spor Toto Teşkilatı, İddaa bültenlerinde yer almaları karşılığında kulüplere yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapılırken, en büyük payı 6 milyon 666 bin TL ile Beşiktaş aldı.

İkinci sırada 6 milyon 150 bin TL gelir ile Başakşehir Kulübü yer alırken, üçüncülüğü 5 milyon 860 bin TL ile Fenerbahçe aldı. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ise 5 milyon 560 bin TL ile İddaa gelirlerinde kendine dördüncü sırada yer buldu. Spor Toto Süper Lig takımları arasında en düşük geliri ise 3 milyon 680 bin TL ile Kardemir Karabükspor elde etti.

KASAPOĞLU: "HER ZAMAN KULÜPLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Takımların İddaa gelirlerine bakıldığında Avrupa kupalarında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda daha çok başarı gösteren takımların üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, "2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in gerek şampiyonluk yarışında, gerekse de düşme hattında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek ölçüde büyük rekabete sahne oldu. Bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa Kupalarında diğer takımlarımıza göre fazla maç yaptıkları için İddaa bültenlerinde daha fazla yer alıp gelirlerde ön plana çıktılar. Bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de de kıyasıya bir yarışa tanıklık ettik. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise belki de son yılların en büyük sürpriziyle karşılaştık. Birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Akhisar Belediyespor, çok önemli bir başarıya imza attı ve gelirler sıralamasında üst sıralarda yer aldı" diye konuştu.

İsim hakkı ödemeleriyle kulüplere destek verme amacında olduklarının altını çizen Başkan Kasapoğlu: "Genel anlamda bakacak olursak, İddaa oyuncularının Türkiye liglerine bahis oynama oranlarının, Avrupa'nın diğer liglerine nispetle düşük seviyelerde olduğunu söylemek mümkün. Bahis oyuncuları Real Madrid ya da Bayern Münih gibi dünya devlerinin maçlarına daha çok bahis oynuyorlar. Bu yaptığımız isim hakkı ödemeleriyle kulüplerimize kaynak sağlama amacı güdüyoruz. Açıkçası dünya üzerinde de bu ödemelerin örneği yok denecek kadar az seviyede ama bu noktada ülke futbolumuza katkı sağlama bilinciyle hareket ederek kulüplerimizin yanında yer alıyoruz" dedi.

Kulüplere isim hakkı ödemeleri şöyle:

1-Beşiktaş 6 milyon 666 Bin TL

2-Başakşehir 6 Milyon 150 Bin TL

3- Fenerbahçe 5 Milyon 857 Bin TL

4- Galatasaray 5 Milyon 559 Bin TL

5- Atiker Konyaspor 5 Milyon 462 Bin TL

6- Akhisarspor 5 Milyon 164 Bin TL

7- Kayserispor 5 Milyon TL

8- Trabzonspor 4 Milyon 801 Bin TL

9- Gençlerbirliği 4 Milyon 592 Bin TL

10- Bursaspor 4 Milyon 577 Bin TL

11- Sivasspor 4 Milyon 556 Bin TL

12- Yeni Malatya Spor 4 Milyon 424 Bin TL

13- Antalyaspor 4 Milyon 376 Bin TL

14- Osmanlıspor 4 Milyon 374 Bin TL

15- Kasımpaşaspor 4 Milyon 288 Bin TL

16- Alanyaspor 4 Milyon 220 Bin TL

17- Göztepe 4 Milyon 143 Bin TL

18- Karabükspor 3 Milyon 680 Bin TL

