Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası Başkent'te 

ANKARA,()

Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasında yer alan Spor Salonu'ndaki karşılaşmalar, 8-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ikinci yurt içi organizasyonu olan Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası, 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek.

Federasyonun yeni hizmet binasında bulunan spor salonunda yapılacak karşılaşmalara şu ana kadar 62 ilden 262 kadın ve 450 erkek judoka kayıt oldu.

Müsabakaların kura çekimi ve teknik toplantısı, 07 Şubat Perşembe günü saat 17.00'de yapılacak.