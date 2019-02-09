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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

ANKARA () - Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakaları ile devam etti. Ankara'da bulunan Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasındaki spor salonunda dün başlayan şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 52,...

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

ANKARA () - Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakaları ile devam etti.
Ankara'da bulunan Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasındaki spor salonunda dün başlayan şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 52, 57 ve 63; erkekler 73 ile 81 kiloda kürsüde yer alanlar belirlendi. İstanbul bölgesi sıralamadaki birinciliği 4 altın madalya ile aldı.
İstanbul bölgesi judocuları 4 altın madalya ile birinciliğe çıkarken, Kocaeli ikinciliğe 3 altın madalya ile yerleşti. Ankara bölgesi bir altın madalya ile üçüncü sırada yer buldu.
İkinci gün sıkletlerinde dereceye girenler şöyle:
Kadınlar: 52 Kg: Zeliha Cinci (Ankara), 2. Beyza Özdemir (Kocaeli), 3. Eda Karademir (Karaman), 3. Kader Divan (Bursa)
57 Kg: 1. Hasret Bozkurt (İstanbul), 2. Özlem Yıldız (Iğdır), 3. Buket Mercan (Ankara), 3. Kübra Şenyayla (Bursa)
63 Kg: 1. Minel Akdeniz (İstanbul), 2. Habiebe Afyonlu (Balıkesir), Nurdan Almalı (Sıvas), 3. Fidan Ögel (Manisa)
Erkekler: 73 Kg: 1. Yusuf Esirci (Düzce), Niyazi Gökçen (Manisa), 3. Hasan Erkan (Rize), 3. Bayram Kandemir (Konya)
81 Kg: Recep Çimen (İstanbul), 2. A. Burak Çuhadar (Ankara), 3. Abidin Karabulut (Manisa), 3. Ahmet Çiftçi (Konya)

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