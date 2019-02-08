Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

ANKARA () - Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, bugün yapılan müsabakalarla birlikte başladı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda başlayan şampiyonanın ilk gününde kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkanlar belirlendi. İl bazında Kocaeli; 3'er altın, gümüş ve bronz madalya ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu'nun ikinci yurt içi organizasyonu olan Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı. 62 ilden 251 kadın, 423 erkek judokanın mücadele edeceği şampiyonanın ilk gününde; kadınlar 44, 48, erkekler 55, 60 ve 66 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi.

İl sıralamasında Kocaelili judocular üçer altın, gümüş ve bronz madalya ile birinci sırada yer alırken, ikinciliği ve üçüncülüğü birer altın madalya ile İstanbul ve Karaman elde etti.

İlk gün sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

Kadınlar: 44 Kg: 1. Merve Azak (Kocaeli), 2. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 3. Aslı Turan (Ankara), 3. A. Nur Sülün (Kocaeli)

48 Kg: 1. Sıla Ersin (Kocaeli), 2. Çağla Serdar (Kocaeli), 3. Özge Andıç (Ankara), 3. Buketnur Karabulut (Kocaeli)

Erkekler: 55 Kg: 1. Emirhan Karahan (Kocaeli), 2. Enes Çakan (Kocaeli), 3. Uluer Göç (Kocaeli), 3. T. Erdoğan Ertürk (Samsun)

60 Kg: 1. Enes Uysal (Karaman), 2. Berat Bedir (Düzce), 3. Burak Mecit (İzmir), 3. Burak Yıldırım (Manisa)

66 Kg: 1. A. Berkin Özcan (İstanbul), 2. Berat Kılıç (Balıkesir), 3. Seyit Erel (Ankara), Eren Aksoy (Ordu)

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