Spor Toto BAL'da TFF 3. Lig'e yükselen 4 takım belli oldu

İSTANBUL /

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 1. Kademede oynanan 4 play - off müsabakasının sonuçlanmasıyla TFF 3. Lig'e çıkan dört takım belli oldu.

2018 -2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018- 2019 sezonunun tamamlanmasıyla 1. Kademeden 4, 2. Kademeden 3, 3.Kademeden 2 olmak üzere toplam 9 takım TFF 3. Lig'e çıkacak.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda 4 Mayıs 2019 tarihinde Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Somaspor arasında oynanan ve normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarının ardından 2-1 kazanan Somaspor, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Yalova Atatürk Stadı'nda 4 Mayıs 2019 tarihinde oynanan 1877 Almedağ Spor - Modafen Spor müsabakasını 1 - 0 kazanan Modafen Spor, TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Ordu 19 Eylül Stadı'nda 5 Mayıs 2019 tarihinde Kelkit Belediye Hürriyet Spor - Yozgatspor 1959 FK arasında oynanan müsabakayı penaltı atışları sonrasında 4-3 kazanan Kelkit Belediye Hürriyet Spor, TFF 3.Lig'e yükseldi.

Mersin Şehir Stadı'nda 5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan 68 Aksaray Belediye Spor - Akşehir Spor müsabakasını ise penaltı atışlarında 7 - 6 üstünlük sağlayan 68 Akasaray Belediye Spor kazandı ve TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Statü gereği 1.Kademe müsabakalarını kaybeden 4 takım, 2. ve 3. Kademe müsabakalarında TFF 3.Lig'e yükselme şansları devam ediyor.

TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, TFF 3.Lig'e yükselen 4 takımı TFF Başkanı Hüsnü GÜRELİ ve Yönetim Kurulu adına kutladı., 2. ve 3. Kademe maçlarında mücadele edecek takımlara başarılar diledi.