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Spor Toto BAL'da TFF 3. Lig'e yükselen 3 takım daha belli oldu

İSTANBUL / Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2. kademede bugün oynanan 3 play-off müsabakası sonucu, TFF 3. Lig'e çıkan üç takım daha belirlendi. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ağrı 1970 Spor ile Malatya Yeşilyurt Belediye...

Spor Toto BAL'da TFF 3. Lig'e yükselen 3 takım daha belli oldu

İSTANBUL /

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2. kademede bugün oynanan 3 play-off müsabakası sonucu, TFF 3. Lig'e çıkan üç takım daha belirlendi.
Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ağrı 1970 Spor ile Malatya Yeşilyurt Belediye Spor arasında oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Malatya Yeşilyurt Belediye Spor, TFF 3. Lig'e yükseldi.
Bolu Atatürk Stadı'nda Yozgatspor 1959 FK ile Akşehir Spor arasında oynanan müsabakanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda 6-5 üstünlük sağlayan Yozgatspor 1959 FK, TFF 3. Lig'e yükseldi.
Kütahya Tavşanlı Ada Stadı'nda bugün oynanan Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Belediye Derince Spor karşılaşmasını 2-0 kazanan Belediye Derince Spor, TFF 3. Lig'e yükselen diğer takım oldu.
2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkacak olan son iki takım, 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak ve yerleri kısa süre süre sonra açıklanacak son iki müsabakanın galipleri olacak. Ağrı 1970 Spor - Akşehirspor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor - 1877 Alemdağspor müsabakalarının galipleri TFF 3. Lig'e yükselecek son iki takım olacak.
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, TFF 3. Lig'e yükselen 3 takımı TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve Yönetim Kurulu adına kutladı.

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