Spor Toto BAL'da 80 ilden 151 takım mücadele edecek

İSTANBUL,()

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 151'inin başvurusu kabul edildi.

Katılacak takımların 93'ü geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 51'i yerel liglerden Spor Toto BAL'a yükselen takımlardan, 7'si ise geçen sezon TFF 3'üncü Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.

23 Temmuz - 03 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 1'inci Saha Denetimi ile 08-27 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 2'nci Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, Eylül başında grup kuraları çekilecek.

Müsabakalar ise 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak

