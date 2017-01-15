Spor Toto All-Star 2017'yi Asya Karması kazandı

Asya Karması: 140 - Avrupa Karması: 135

Milli futbolcu Arda Turan, Avrupa Karması'nda oyun kurucu olarak görev alırken, 7 sayı kaydetti

Spor Toto All-Star 2017 maçında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 mağlup etti.

Asya Karması'nın başantrenörlüğünü TOFAŞ'ın çalıştırıcısı Orhun Ene yaparken, Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic sahaya çıktı.

ARDA TURAN DA OYNADI

Mücadelenin 2. periyodunda Avrupa Karması'nda, Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, oyun kurucu olarak görev aldı. Sadece maçın ikinci çeyreğinde oynayan Arda, 7 sayı üretirken, bu sayılar Wanamaker'ın istatistiklerine yansıdı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil

Asya Karması: Theodore 14, Summers 26, Sloukas 10, Bogdanovic 11, Udoh, Wright 22, McKissic 15, Barış Ermiş 3, Okben Ulubay 4, Jefferson 17, Furkan Korkmaz 11, Ponitka 7

Avrupa Karması: Heurtel 16, Sinan Güler 18, Cedi Osman 7, Clyburn 7, Stimac 10, Clark 13, Wanamaker 13, Klobucar 15, Dunston 9, Hayes 8, Daye 19

1. Periyot: 27-34

Devre: 61-68

3. Periyot: 103-95

İSTANBUL /