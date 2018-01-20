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Spor Toto Akhisar Stadı açılıyor

Ercan ATA - ANKARA / (FOTOĞRAFLI) Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kararlı adımları sayesinde Spor Toto Akhisar Belediye Stadı tamamlandı. Önümüzdeki hafta Antalyaspor maçıyla resmi...

Spor Toto Akhisar Stadı açılıyor

Ercan ATA - ANKARA / (FOTOĞRAFLI)

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kararlı adımları sayesinde Spor Toto Akhisar Belediye Stadı tamamlandı. Önümüzdeki hafta Antalyaspor maçıyla resmi olarak açılacak. Ülkemiz futbolu için, Akhisar halkı ve taraftarı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının stadın bir an önce bitirilmesi hususunda yoğun çaba sarfettiğini belirten Başkan Kasapoğlu, "Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a Türk sporu ve Akhisar halkı adına şükranlarımı sunarım" diye konuştu.
Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ile stadyumda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çalışmaların bittiğini kaydetti.
Spor Toto Teşkilatı'nın spor kulüplerini desteklemek, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim yardımları gibi pek çok yatırımları olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde son 10 yılda 4 bin tesisi ülkemize kazandırmanın haklı mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz projeler, bakanlığımızın 81 ilde yaptığı yatırımlar, bunun yanında son 3 yılda yerel yönetimlerde valilik ve kaymakamlarımızla tesis yatırımları çok ciddi ivme kazandı. Spora ve sporcuya destek noktasında 60'dan fazla spor federasyonuna her yıl düzenli olarak bütçe aktardık. Bunun yanında futbol, basketbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere amatör spor kulüplerimize ciddi kaynaklar aktarıyoruz. Eğitimde iş birliği noktasında Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 2 bin eğitim kurumuna spor tesisi yaptık. Bu alanları genci yaşlısı, çoluğu çocuğuyla tüm halkımızın kullanımına açtık. 
Süper Lig'in 19. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak."

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