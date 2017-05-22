Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off finalistleri Erbaaspor ile Silivrispor oldu

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta bugün oynanan Play-Off Yarı Final rövanş müsabakalarının ardından; Erbaaspor ve Silivrispor rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Silivrispor; Manisa Bş.Bld.'yi 1-0, Erbaaspor ise Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti.

Finalistler, Spor Toto 2. Lig'e yükselecek son takım olmak için 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü oynanacak olan final müsabakasında karşılaşacak.

Erbaaspor ile Silivrispor takımlarının tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geleceği final maçının oynanacağı merkez daha sonra ilan edilecek.

İstanbul