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Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon Çaykur Rizespor

Ümraniyespor - Çaykur Rizespor: 0-1 İSTANBUL,() STAT: Ümraniye Belediye HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş,...

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon Çaykur Rizespor

Ümraniyespor - Çaykur Rizespor: 0-1

İSTANBUL,()

STAT: Ümraniye Belediye
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 76 Serdar Özbayraktar), Cleyton (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Drole (Dk. 68 Bahadır Taşdelen), Rangelov
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ramos, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Abdullah Durak (Dk. 86 Recep Niyaz), Süleyman Koç (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Galip Güzel (Dk. 80 Koray Altınay), Samudio, Vedat Muriqi
GOLLER: Dk. 30 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Rangelov, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan (Ümraniyespor) - Vedat Muriqi, Abdullah Durak, Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten Rize temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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