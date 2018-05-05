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Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun ardından

Normal sezon bir maç dışında tamamlandı Play-off eşleşmeleri belli oldu Küme düşen son takım Samsunspor İSTANBUL,() Spor Toto 1'inci Lig'de 34'üncü ve son hafta bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam ederken, pazartesi günü...

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonun ardından

Normal sezon bir maç dışında tamamlandı

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Küme düşen son takım Samsunspor

İSTANBUL,()

Spor Toto 1'inci Lig'de 34'üncü ve son hafta bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam ederken, pazartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maçıyla ise son bulacak. 1'inci Lig'de bugün oynanan müsabakalar sonucunda tüm takımların sıralamaları netleşirken, küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Bunun sonucunda Lig üçüncüsü Boluspor ile lig altıncısı Gazişehir Gaziantep FK, lig dördüncüsü Ümraniyespor ile de lig beşincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Lig statüsüne göre ilk maçlar 5 ve 6'ncı sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de play-off ilk maçları 11 Mayıs Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak. Final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.
Spor Toto 1'inci Lig Play-Off müsabaka programı şu şekilde:

- Yarı Final 1'inci Maçlar -
11 Mayıs Cuma
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor (Kazım Karabekir Stadyumu)
21.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor (Gaziantep Stadyumu)

- Yarı Final 2'nci Maçlar -
15 Mayıs Salı
16.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

Öte yandan bugün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından küme düşen son takım Samsunspor oldu. Samsun ekibi, Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından TFF 2'nci Lig'e düşen 3'üncü takım oldu.

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