Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu rüzgarı esiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yenerek 42 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu, Spor Toto Süper Lig'in en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe'yle birlikte aynı kulvarda İzmir'i temsil eden ikinci kulüp olmak isteyen kırmızı-lacivertliler bir yandan Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isterken, diğer yandan ilk 2'de yer alarak direkt Süper Lig'e yükselme hesapları da yapmaya başladı. İkinci yarıda deplasmanda 3-0 yendiği lider Çaykur Rizespor'un 7 puan, Başkent'te 2-0 mağlup ettiği zirve takipçisi Ankaragücü'nün ise 4 puan gerisinde yer alan İzmir ekibi, aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

Yabancı futbolcu oynatmayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, bu sezon hedefe varması halinde 48 yıllık Süper Lig hasretine son vermiş olacak. Tarihinde toplam 10 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de en son 1969-70 sezonunda yer alan Altınordu, 1996-2003 yılları arasında amatör ligde en kötü dönemlerini yaşadı. Kulubün şirketleştirilip 2012'de Seyit Mehmet Özkan tarafından yönetilmeye başlandıktan sonra önce 3'üncü Lig, daha sonra 2'nci Lig'de art arda 2 şampiyonluk yaşayan kırmızı-lacivertliler, üst üste 4'üncü sezonunu geçirdiği 1'inci Lig'de ise iki kez Play-Off'u kıl payı kaçırdı. Eskişehirspor'la 52 yıllık rekabette deplasmandaki 7'nci maçında ilk kez kazanan Altınordu'da teknik patron Hüseyin Eroğlu, ilk 2'ye tutunmak istediklerini söyledi.

İKİNCİ DEVRENİN LİDERİ

Ligde ilk yarıda oynadığı 17 maçta topladığı 22 puanla 12'nci sırada yer alan Altınordu, ikinci devrede çıktığı 10 karşılaşmada 25 puan daha hanesine yazdırarak ikinci yarının lideri oldu. İkinci devrede 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak ligin flaş ekibi olan Altınordu, zirveyi kimseye kaptırmadı. Bu periyotta rakip fileleri 22 kez sarsıp kalesinde 12 gol gören İzmir temsilcisini 24 puanla Gazişehir Gaziantep takip ederken, 21 puanla Çaykur Rizespor üçüncü sırayı aldı.

Öte deplasmanda 5'te 5 yapan Altınordu, cumartesi günü İzmir'de oynanacak Denizlispor maçı öncesi Erdoğan, cezalı duruma düştü.

İZMİR CUP'TA ALEX RÜZGARI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, uluslarası U12 İzmir Cup'ta bu sezon başlama vuruşunu Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza'nın yapacağını açıkladı. Katıldığı bir spor programında açıklamalarda bulunan başkan Özkan, 6-8 Nisan'da Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşecek organizasyonda Brezilyalı yıldızı ağırlayacaklarını dile getirdi.

Kaleci Erce'yi Süper Lig'den üst düzey kulüplerin istediğini söyleyen Özkan, başarılı file bekçisi için, "Türkiye'de oynamaz, Avrupa'da spor elçimiz olur" yorumu yaptı.

Kulübün taraftar profilinin yaşlı olduğunu anlatırken, normal bir insan olmadığını da ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Bizim taraftar grubu 75 yaş ortalama. 5 kere Altınordu diye bağırınca yoruluyorlar" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

