Spor Toto 1'inci Lig'de 2018 - 2019 sezonu fikstürü çekildi

İSTANBUL, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de 2018 - 2019 Sezonu'nun fikstür çekimi yapıldı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve Spor Toto 1'inci Lig kulüp temsilcileri katıldı.

Spor Toto 1'inci Lig müsabakaları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23 Aralık 2018 tarihinde tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019 tarihlerinde başlayacak ve 19 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Fikstür çekimi sonrasında ilk haftanın eşleşmeleri şöyle:

Denizlispor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Balıkesirspor Baltok - Altınordu

Kardemir Karabükspor - Adana Demirspor

Giresunspor - Eskişehirspor

Boluspor - Osmanlıspor

Adanaspor - Tetiş Yapı Elazığspor

Altay - Ümraniyespor

İstanbulspor - Afjet Afyonspor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

- Fikstür çekiminden görüntüler

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