Spor merkezleri ile çehresi değişen şehir; Şanlıurfa

ŞANLIURFA () - 12 Bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şanlıurfa, son yıllarda büyük spor yatırımlarına sahne oluyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 2013 yılından bu yana 17 milyon değerinde para aktarılan kentin modern spor tesisleri ile çehresi değişiyor.

Gastronomi kültürü, tarihi yapıları ve köklü geçmişi ile doğunun kadim kenti Şanlıurfa, son yıllarda her branşa hizmet edecek modern spor tesisleri ile göz dolduruyor. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan kentte, Gençlik Merkezleri başta olmak üzere futbol, basketbol, voleybol, tenis sahaları inşa edilirken, var olan ve tadilata ihtiyaç duyan yapılarda yenilenerek hizmete açılıyor. Son 6 yılda toplamda 85 tesisin yapım ve tadilatına maddi kaynak sağlayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sporun ve sporcunun sponsorluğunu üstlenirken, Peygamberler Şehri olarak anılan kentin spor kültürü de yeniden şekilleniyor.

OKULLARIN SPOR SALONLARI SPOR TOTO'YA EMANET

Kentin yönetim birimleri ile iş birliği halinde olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, var olan fakat kullanılamayacak derecede kötü spor komplekslerinin yenilenmesi, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde ihtiyaç duyulan tesislerin yeniden inşa edilmesinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim veren okulların spor salonlarına da el atıyor. Eğitim alan öğrencilerin spor aktivitelerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için eksiklikler giderilirken, spor salonu olmayan okulların salonları yeniden inşa ediliyor. Gündüz öğrencilerin hizmetindeki bu tesisler akşam ve hafta sonu da halkın hizmetine açılıyor.

SAHASI OLMAYAN İLÇE KALMADI

2013 yılından bugüne Şanlıurfa'ya maddi kaynak sağlayarak şehrin merkez, köy ve ilçelerde 62 adet sentetik çim yüzeyli futbol ve semt sahası inşa edilmesini sağlayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bu kadar kısa bir sürede elde edilen rakamlarla bu alanda da büyük bir başarıya imza atmış oldu. Sentetik çim yüzeyli futbol sahaları halkın ve profesyonel sporcuların her an sporla iç içe olmalarını sağlarken, zorlu hava şartlarında bile bakım gerektirmeden uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor.

"HEDEFİMİZ SPORU HERKESİN AYAĞINA GÖTÜREBİLMEK"

Yapılan tesislerin sadece sporculara değil vatandaşlara da hizmet verdiğini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları şu şekilde değerlendirdi; "Şanlıurfa, şanlı tarihi, geçmişten gelen köklü kültürel yapısıyla ve değerleriyle ülkemizin en nadide kentlerinden birisi ve bu yatırımları fazlasıyla hak ediyor. Teşkilatımızın maddi kaynak aktardığı tesislerde hem profesyonel sporcular hem de halkımız kolaylıkla sporla buluşabiliyor. Hedefimiz sporu ve sporcuyu desteklerken aynı zamanda herkesin ayağına kadar götürebilmek ve sporu ulaşılır kılmak. Okul bahçelerine yaptığımız sahalar, okul saatleri dışında vatandaşlarımızın hizmetinde. Ülkemizin değerli imkanlarını en rasyonel şekilde kullanarak mümkün olabildiğince maksimum verim elde etmeye çalışıyoruz. Bu sayede profesyonel olarak spor yapacak gençlerimiz ve boş zamanlarını sporla değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız aynı tesislerde spor yapıyorlar."

