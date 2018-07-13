Spor medyasında transfer haberleri

Hürriyet: Kartal'a 8 milyon Euro'luk Babel piyangosu

Milliyet: Terim'den Mina itirafı

Fanatik: Fener kanatlanıyor

Sabah: İngilizler Vida için randevu istedi

STAR: Stopere Kone olmazsa Mexer

Akşam: Piccini çok yakın

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, () - KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri bir çok soru...Transferin hiç kolay olmadığı , futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Bir çok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

HÜRRİYET: Kartal'a 8 milyon Euro'luk Babel piyangosu

"Vida'nın satışından en az 20 milyon Euro bekleyen Beşiktaş, Ryan Babel için de Flamengo ile pazarlık halinde. Hollandalı için önce 5 milyon Euro öneren Brezilya ekibi teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı"

SABAH: İngilizler Vida için randevu istedi

"Vida'ya başta 18 milyon Euro bonservis öneren Liverpool ardından rakamı 20 milyon Euro'ya çıkarsa da, Beşiktaş Hırvat savunmacı için 30 milyon Euro istiyor. İngiliz ekipleri, Liverpool, Everton ve Leicester siyah beyazlılardan Vida için randevu istedi"

MİLLİYET: Fabri'ye İngiliz kancası

"Daha önce Fabri için 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulunan İngiliz ekibi Fulham'ın siyah-beyazlılara sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi"

AKŞAM: Piccini çok yakın

"Portekiz basınında, Sporting Lizbon'dan ayrılmak isteyen sağ bek Piccini için en ciddi adayın Beşiktaş olduğu yazıldı"

FANATİK: Ryan Babel gidiyor onlar geliyor

"Ryan Babel'in transferi için 8 milyon Euro karşılığında Flamengo ile el sıkıştığı iddia edilen Beşiktaş, Hollandalı yıldızdan aldığı bonservis ücretiyle yeni transferler yapacak. Fikret Orman, Bony ve Galatasaray'ın da istediği Ndiaye'yi kadrosuna katmak istiyor"

Oliveira ile temasa geçti

"Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için kadrosuna katmak istediği Sergio Oliveira'yla temas kurdu. 26 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenildi"

GALATASARAY

MİLLİYET: Terim'den Mina itirafı

"Yerry Mina'nın kulübünde ve Kolombiya Milli Takımı'nda yedek olduğunu hatırlatan Fatih Terim, 'Dünya Kupası'nda hatalı goller yiyince iki stoperi değiştirdiler. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur' ifadesini kullandı"

SABAH: Trezeguet uğruna hamle üstüne hamle

"Galatasaray, Slavia Prag'ın kapısından dönen Trezeguet için Kasımpaşa'ya yeni teklif yaptı: 3 milyon Euro+Ahmet Çalık+Tarık Çamdal"

FANATİK: Cim Bom'a ikinci Samuray: Kagawa

"Sarı kırmızılılar, orta saha için gündemine sürpriz bir isim adı. Nagatomo'nun milli takımdan arkadaşı olan Kagawa için Dortmund'a teklif gideceği öğrenildi"

'Mina'yı istiyorum'

"Dün yaptığı açıklama ile hedefi gösteren Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen Yenny Mina'yı istediğini söyledi"

FENERBAHÇE

MİLLİYET: Coutinho iddiası

"Josef de Souza, vatandaşı Coutinho'yu İstanbul'a davet ettiğini açıkladı. Yakın bir zamanda arkadaşının kendisini ziyarete geleceğini söyleyen Josef, 'Ona Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlattım. Belki bir gün Fenerbahçe'ye gelir' dedi"

STAR: Yeni 8 numara Max Meyer

"Wilshere'ı elinden kaçıran Fenerbahçe, rotayı Schalke ile yollarını ayıran Max Meyer'e çevirdi. Sarı lacivertlilerde bu transfer için Damien Comolli devrede"

Bas Dost UEFA'ya bağlı

"Sözleşmesi devam ederken Sporting Lizbon ile yollarını ayıran ve Milan'ın da listesine aldığı Bas Dost için Fenerbahçe, UEFA'nın belirlediği bonservisi bekleyecek"

FANATİK: Fener kanatlanıyor

"Sarı lacivertliler, Andre Ayew'i kiralamaya çok yakın. Ancak Fenerbahçe'nin İngiltere'deki hedefi Ganalı yıldız değil. Comolli Everton'lı Bolasie'ye de imza attırmanın peşinde"

Philllip Cocu Janssen'i istedi

"Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Janssen'in yeniden kiralanmasına onay verdi"

Meyer çılgınlığı

"Schalke ile sözleşmesi sona eren Max Meyer'in boşa çıkmasının ardından Fenerbahçe de 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor"

TRABZONSPOR

SABAH: Trabzon Kucka'yı Milan'a satmıyor

"İtalyan ekibi, Slovak yıldız için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı ancak Trabzonspor bu teklife sıcak bakmıyor"

STAR: Stopere Kone olmazsa Mexer

"Trabzonspor, stoperde anlaştığı Kone'nin kulübü Malaga ile görüşmeleri sürdürüyor. Bu oyuncu olmazsa bordo mavililer Rennes'den Sitoe Mexer'in transferini bitirecek"