Spor medyasında transfer haberleri...

Fanatik: Liverpool '20' dedi

Milliyet: Ndiaye'den 750 bin euro feda

Sabah: Kucka'ya talip var

Akşam: Yeni aday Sadık

Star: Forvet hattına Mirallas

Buse Nur ARSLANOĞLU, İSTANBUL,() - KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri bir çok soru...Transferin hiç kolay olmadığı , futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Bir çok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

FANATİK: Liverpool '20' dedi

"Dünya Kupası'nın parıldayan ismi Vida'ya 18 milyon Euro öneren ancak ret cevabı alan Liverpool, Hırvat yıldız için rakamı 20 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Beşiktaş'ın istediği rakam 35 milyon Euro"

Atiba'da işlem tamam

"Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Atiba ile 650 bin Euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 7 bin Euro'ya el sıkışıldı. Kanadalı oyuncunun birkaç güne kadar Avusturya kampına katılması bekleniyor."

Caceres'e ilk teklif gitti

"Urugay ile gösterdiği performansla Beşiktaş'ın bek adaylarının arasına giren Caceres'in takımdan ayrılmasına olumlu bakan Lazio'ya siyah-beyazlılar 2 milyon Euro bonservis ücreti önerecek."

Oliveira'ya onay çıktı

"10 numara adaylarından olan Portolu yıldız Oliveira'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Teknik heyetten de onay alan yönetim, fiyat yoklamasına başlayacak."

SABAH: Luis Advincula iddiası

"Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Advincula. Meksika basını, siyah-beyazlıların 28 yaşındaki futbolcuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı."

AKŞAM: Yeni aday Sadık

"Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı Sadık Çiftpınar'ı istiyor."

GALATASARAY

FANATİK: Almaya gidiyorlar

"Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istediği Ndiaye ve Denayer'in transferlerini bitirmek için düğmeye bastı. Manchester City ve Stoke City ile görüşme yapacak olan sarı-kırmızılılar her iki futbolcu için de kiralama teklifinde bulunacak."

Botheim, İsviçre kampına katılacak

"Rosenborg'un 18 yaşındaki golcüsü Botheim'a onay veren Fatih Terim'in ardından yönetim genç golcünün takıma katılması için girişimlere başları. Kısa sürede pürüzlerin giderilmesinin ardından Botheim'ın İsviçre kampına katılması bekleniyor."

MİLLİYET: Ndiaye'den 750 bin Euro feda

"Stoke City'den 3.5 milyon Euro kazanan Ndiaye, Galatasaray'da oynamak için 750 bin Euro feda etmeye hazır olduğunu söyledi. Ndiaye, sarı-kırmızılılardan 2 milyon 750 bin Euro kazanacak."

SABAH: Masadan kalktı, mesajı çekti

"Slavia Prag'ta sağlık kontrolünden geçse de son anda transferden vazgeçen Trezeguet, 'Hala Kasımpaşa'nın oyuncusuyum, kalacak mıyım bilmiyorum' diyerek, kendisiyle ilgilenen Galatasaray'ı beklediğini ima etti."

FENERBAHÇE

FANATİK: Andre Ayew bitiyor

"Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Andre Ayew transferi konusunda Fenerbahçe büyük ilerleme kaydetti. Ayew ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Swensea ile yaptığı kiralama pazarlıklarında da sona geldi."

Giuliano'ya süper teklif

"Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en başarılı isimlerinden Giuliano'ya ülkesinden Flamengo talip oldu. Brezilya basınındaki iddialara göre Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'luk teklif geldi."

MİLLİYET: Atletik stoper istedi

"Transfer çalışmalarını Damien Comolli ile birlikte yürüten Phillip Cocu, savunmaya takviye istedi"

STAR: Forvet hattına Mirallas

"Belçika basını, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Everton'un kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiralamak için girişimlerde bulunduğunu iddia etti."

TRABZONSPOR

FANATİK: Hosseini yarın geliyor

"Bordo-mavili takımın uzun süren stoper arayışları son bulmak üzere. İran Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Majid Hosseini ile anlaşma tamam. Genç oyuncu cumartesi kampa katılacak."

SABAH: Kucka'ya talip var

"Geçtiğimiz günlerde 'Hiçbir yere gitmiyorum' diyen Kucka'ya Milan'ın talip olduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin oyuncu için 4 milyon Euro'yu gözden çıkarıldığı belirtildi."