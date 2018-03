Spor kulübünden down sendromlu çocuklara unutulmaz anlar 

İstanbul () Kartalpaşa Gençlik ve Spor Kulübü düzenlediği organizasyonla 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nü Kartal İlçesindeki Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile birlikte kutladı.

"Yeryüzünün Melekleri Yüzünüzden Gülücükler eksik olmasın" ilkesi ile hareket eden Kartalpaşa Gençlik ve Spor Kulübü, Beşiktaş Kabataş Vakfı ile birlikte düzenlediği etkinlik, Down Sendromlu çocuklar ve ailelerinin güzel bir gün geçirmesine vesile oldu. Kahvaltı programı sonrası, günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)