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Spor İstanbul’dan Özel Bireylere Anlamlı hizmet

İBB, Koronavirüs ile mücadele nedeniyle evlerinde kalanlar için hazırladığı fiziksel aktivite önerilerine yeni seriler ekledi. Spor İstanbul, herkesin hareket ederek sağlığını koruması için sunduğu yetişkin ve ileri yaş için egzersiz videolarına engelli bireyleri, özel sporcuların anlatımıyla ekledi.

SPOR 11.05.2020, 16:49 Murat Aydın
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Spor İstanbul’dan Özel Bireylere Anlamlı hizmet

İBB, Koronavirüs ile mücadele nedeniyle evlerinde kalanlar için hazırladığı fiziksel aktivite önerilerine yeni seriler ekledi. Spor İstanbul, herkesin hareket ederek sağlığını koruması için sunduğu yetişkin ve ileri yaş için egzersiz videolarına engelli bireyleri, özel sporcuların anlatımıyla ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Koronavirüsün yayılımını engellemek ve hızını düşürmek için evlerde kalanlara, Mart ayından itibaren egzersiz önerileri sunuyor. Yaşam alanlarının sınırlandığı pandemi döneminde herkesi hareket etmeye davet eden seriler, profesyonel eğitmenler ve milli sporcuların katılımıyla hafta içi her gün aralıksız sürüyor. 

Spor İstanbul, herkesi hareket ettirmek için evde uygulanabilecek egzersiz programlarına, yetişkin ve yaş almış kişilerin ardından engelli bireyleri de ekledi. 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası’nda, düzenli spor yapma alışkanlığını toplumun tamamına yaymak için hazırlanan serilerde farklı engeli bulunan Cenk Keçoğlu, Abdullah Koyuncu, Alper Ceylantepe, Can Demirci ile Hayrunnisa, Betül ve Rabia Malkoç kardeşler bulunuyor.

ÇEKİMLER EVLERDE YAPILDI

Spor İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yayımlanan içerikler, youtube sayfasından izlenebiliyor. Spor İstanbul eğitmenlerinin hazırladığı programı uygulayan engelli sporcuların çekimleri evlerinde gerçekleştirildi. Videolarda her hareketin, kaç kere uygulanacağı ve doğru hareketin nasıl uygulanması gerektiği adım adım anlatıldı. Serilerde yer alan sporcu şöyle:

CENK KEÇOĞLU- ÖZEL SPORCULAR YÜZME ŞAMPİYONU

Cenk Keçoğlu, 2015 yılında Mersinde yapılan Özel Sporcular Yüzme Şampiyonasında ilk şampiyonluğunu kazandı. O günden bu yana her yıl yapılan Türkiye şampiyonalarında serbest, sırt, kelebek ve karışık branşlarında mutlaka kürsüde yerini alarak onlarca madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Su Sporları Festivali 1,500 metrelik parkuru başta olmak üzere Türkiye’de çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen açık deniz yarışlarında kategorisinde birincilikler elde etti. Yüzmenin yanı sıra koşmayı ve bisikleti binmeyi seven Cenk ailesi ile birlikte her yıl İstanbul Maratonu Halk Yürüyüşüne ve çeşitli koşu etkinliklerine katılıyor.

Cenk Keçoğlu, akademili bir sporcu olmak adına Haliç Üniversitesi Besyo Rekreasyon Bölümü’ndeki üniversite öğrenimine devam ediyor.

ABDULLAH KOYUNCU- MİLLİ BASKETBOLCU / SPOR EĞİTMENİ

Abdullah Koyuncu, 2003 yılında basketbola başladı, 2005-2018 yılları arasında İşitme Engelliler Erkek Basketbol Milli Takımı kaptanlığını yaptı, bu yıllar arasında uluslararası arenada birçok maça çıkarak çeşitli başarılar kazandı. 2012 yılında Avrupa Şampiyonasında kaptanlığını yaptığı takım ile Avrupa 4.sü oldu. 17-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İtalyada yapılacak olan Avrupa şampiyonası ile Aralık 05-17 Aralık 2021 tarihlerinde Brezilyada yapılacak olan Deafolimpik Yaz Oyunlarına hazırlanıyor.

Koyuncu, kendisi gibi işitme engelli çocukları keşfederek spor camiasına kazandırmak adına çalışmalar yapıyor. 2019 Ocak tarihinden bu yana Spor İstanbul bünyesinde Basketbol Eğitmeni olarak görev alıyor.

ALPER CEYLANTEPE- MİLLİ YÜZÜCÜ

Alper Ceylantepe, 2013 Akdeniz Oyunları başta olmak üzere ülkemizi milli mayo ile birçok yarışta temsil etti. Serbest stilde Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Yüzmenin haricinde güçlendirici etkisi dolayısıyla fitness ve pilates ile yoğun olarak ilgileniyor. Yüzme branşına yeni başlayacak olan – başlayan çocuklara tecrübelerini aktararak onları yol gösterici olmayı hedefliyor.

Günümüz itibariyle İBBSK lisanslı sporcusu olarak şampiyonalara katılıyor.

Alper,  Marmara üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümünde üniversite öğrenimine devam ediyor.

CAN DEMİRCİ – MİLLİ YÜZÜCÜ

Can Demirci, Otizmli Milli Yüzücü, 2018 yılında İstanbul Maratonunu koşarak Maraton bitiren Türkiye’deki ilk otizmli birey oldu.  Çanakkale ve İstanbul boğazlarını yüzerek geçti, 2017 yılında Antalya Ironman yarışlarını tamamlayarak Ironan ünvanı alan Türkiye’deki ilk otizmli birey olan Demirci, 2017 yılında Antalya Belek’de düzenlenen ve 55 Ülkeden bin 375 Sporcunun katılım gösterdiği İroman 70,3 yarışmalarında 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan yarışmada toplam etabı 5 saat 18 dakika 32 saniyeyle tamamlayarak İroman “Demir Adam” unvanını aldı.

55.Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 6. Etabı özel parkurunda pedal çevirerek otizmli bireyler adına bir ilk gerçekleştirdi. İstanbul Su Sporları Festivali 1,5 kilometre genel kategori şampiyonu oldu.

 HAYRUNNİSA - BETÜL - RABİA MALKOÇ KARDEŞLER – YÜZME

2013 yılında yüzmeye başlayan Malkoç kardeşlerin her biri yüzme alanında büyük başarılara imza attılar.

2001 yılında doğan Hayrunnisa Malkoç 2019’da Antalya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Takım ve Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Şu ana kadar toplam 30’u altın 55 madalyası olan Hayrünisa, yüzmeyi herkese tavsiye ediyor.

2003 yılında doğan Betül Malkoç, 2019’da Antalya'da düzenlenen şampiyonada, 400 metre serbestte üçüncülük, 100 metre sırtüstünde ikincilik, 100 metre kurbağa ve 200 metre karışık yüzmede de birincilik elde etti. 38’i altın toplamda 53 madalyası olan Betül, 2018 yılında Yunanistan’da katıldığı yarışmada 7 altın madalya kazandı.

2006 yılında doğan Rabia Malkoç ise, şimdiye kadar şampiyonalardan 22’si altın 25 madalya kazandı.

Video Linki için;

#özel breyler #spor #ibb #sporspor İstanbul
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