Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

'ya 2 ödül birden

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() -

Spor İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlarda destek veren basın mensuplarına ödüller verildi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen gecede Doğan Haber Ajansı () 2 dalda ödüle layık görüldü.

Spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede toplam 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, tüm koordinasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan, 'Şehir Hatları Vapur Müzisyenleri Orkestrası' izleyicilere müzikal bir şölen yaşattı.

Ödül töreninde ayrıca pop dünyasının sevilen sanatçılarından Aydın Kurtoğlu, Spor İstanbul ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında klibini çektiği Spor Aşk şarkısını ve son zamanlardaki popüler şarkısı Söz'ü seslendirdi.

Ayrıca, Nihat Gül ve İbrahim Sarıtaş'ın sözlerini yazdığı Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı'nı sanatçı Erhan Güleryüz coşkulu bir şekilde katılımcılarla birlikte söyledi.

Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri'nde dereceye giren ve ödül alan kurum ve isimler ise şöyle:

Neriman Tekil Özel Ödülü:

Güven Göktaş - TRT Spor

Cüneyt Koryürek Özel Ödülü:

Fikret Çetinkaya - Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şb Sor.

Vefa Ödülleri:

NTV Spor - Fuat Akdağ

Türk Sporuna Destek Ödülleri:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Jüri Özel Ödülü:

Cüneyt Kıran

Uygar Karaca

Mehmet Sevinç

Ajans Kategorisi Ödülleri:

AA - Ersin Şiyhan

- Uğur Demirkırdı

İHA - Mustafa Karagöl

Türk Spor Ajansı - Erdoğan Arıpınar

Görüntülü Basın Haber Kategorisi:

Abdülhalik Çimen - A Haber

Nazlı Çelik - Star TV Ana Haber

Cem Öğretir - ATV Ana Haber

Ramazan Kurnaz - Show TV Ana Haber

Görüntülü Basın Programlar Kategorisi:

A Spor - Cüneyt Şen

24 TV - Beyza Hakan

FB TV - Turhan Seven

Bein Sports - Alper Berber

Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi:

- Mustafa Akın

İHA - Bozhan Memiş

24 TV - Hazal Ayaşan Ayar

FB TV - Selen Gül Dayıoğlu

Radyo Kategorisi:

Radyo Spor - Sabri Ugan

Maçkolik - Ufuk Kaan Karacan

Lig Radyo - İlker Duralı

Kameraman Kategorisi:

TRT Spor - Taşkın Taşkıran

AA - Murat Karadağ

24 TV - Mahmut Portakal

Spor İstanbul Özel Ödülleri:

A Spor - Murat Serkan Korkmaz

CNN Türk - Cem Yılmaz

TRT Spor - Mehmet Buğra Şahin

Bein Sports - Mustafa Ersoy

Sports TV - İlhan Uzundurukan

Ülke TV - Harun Şen

Star Gazetesi - Aydın Bayram

Kanal 7 - Zahid Akman

Sabah - Murat Özbostan

Yazılı Basın Haber Kategorisi:

Habertürk - Halil Özer

Fanatik - Yalçın Uygun

Fotomaç - Zeki Uzundurukan

Yeni Şafak - Alper Tunga Albayrak

Fotoğraf Kategorisi:

İHA - Mehmet Şirin Topaloğlu - Vedat Yangın

Hürriyet - Adem Kabayel

AA - Salih Zeki Fazlıoğlu

Maratonu Destekleyen Spor Kulüpleri:

TFF

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Atiker Konyaspor

Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir

Kasımpaşa

Kayserispor

Sivil Toplum Kuruluşları:

Kadem

Kızılay

Yeşilay

TKD

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

- Müzikalden görüntüler

- Ödül töreninden detaylar

- Genel görüntüler

FOTOĞRAFLI