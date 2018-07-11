Spor dünyasında 'Doğan Hakyemez' üzüntüsü

İSTANBUL () - Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hakyemez'in yaşamını yitirmesinin ardından spor dünyası büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, birçok spor kulübü ve spor dünyasının önemli isimleri taziye mesajları paylaştı.

Paylaşılan mesajlar şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden, eski milli sporcu ve Milli Takım eski menajeri Doğan Hakyemez'in geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"A Milli Erkek Basketbol Takımımızın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Eski milli basketbolcu ve milli takım eski menajeri, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz Doğan Hakyemez'in Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk Basketbol Camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız."

FENERBAHÇE

"Türk basketbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ülke basketboluna sayısız hizmetlerde bulunmuş, Kulübümüzde de bir dönem görev yapmış, milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ

"Milli basketbolcu, Basketbol Milli Takım eski menajeri, basketbolun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

ANTALYASPOR

"Türk basketbolunun duayeni Doğan Hakyemez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2016-2017 sezonunda Antalyaspor Basketbol Takımımızda Genel Menajerlik görevi de yapmış olan Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet, spor camiası ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."

ANKARAGÜCÜ

"Türk basketbol camiasının duayen isimlerinden Doğan Hakyemez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Türk spor kamuoyuna ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

ANADOLU EFES

"Antalya'da tedavi gören basketbolun efsane isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

PINAR KARŞIYAKA

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden, 1985-86 sezonunda takımımızda oynamış olan, Doğan Hakyemez’in kaybının acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Pınar Karşıyaka ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, basketbol camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz."

BANVİT

"Türk basketbolunun önemli isimlerinden Doğan Hakyemez’in vefat haberini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Banvit Basketbol Ailesi olarak, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk basketboluna başsağlığı diliyoruz."

HİDAYET TÜRKOĞLU

"Basketbolumuza hem sporcu hem de yönetici olarak uzun yıllar başarıyla hizmet eden, değerli büyüğüm Doğan Hakyemez ağabeyimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere; sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim."

ERGİN ATAMAN

"Çok çok üzgünüm! Malesef Doğan ağabeyimizi kaybettik. Öz abim kadar sevdiğim cok değerli bir insandı Doğan Hakyemez. Birlikte yaşadığımız birçok anıyı geride bırakıp ansızın gitti. Mekanı cennet olsun."

CEDİ OSMAN

"Türk basketbolunun efsanesi, çok önemli bir değerimizi, Doğan Hakyemez'i kaybettik... Başımız sağ olsun..."