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Spor camiasından kınama mesajları

İSTANBUL / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve futbol kulüpleri, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı. Paylaşılan mesajlar şöyle; GENÇLİK...

Spor camiasından kınama mesajları

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve futbol kulüpleri, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı.
Paylaşılan mesajlar şöyle;
GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
BEŞİKTAŞ: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
FENERBAHÇE: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
GALATASARAY: Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 
Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir.
TRABZONSPOR: Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Yeni Zelanda!
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi.
Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
ATİKER KONYASPOR: Yeni Zelanda Christchurch'te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, canice katledildi.
Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.
BURSASPOR: Yeni Zelanda'da müslümanlara yönelik gerçekleşen çirkin terör saldırısını lanetliyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz 
AYTEMİZ ALANYASPOR: Yeni Zelanda'da iki camide ibadet eden Müslümanlara canice yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz! Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
GÖZTEPE: Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain terörist saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. 
GENÇLERBİRLİĞİ: Geçtiğimiz sezon kulübümüzde forma giyen Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdar Özkan, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
ESKİŞEHİRSPOR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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