Spor camiasından bayram kutlaması 

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile futbol kulüpleri Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Ramazan Bayramınız kutlu olsun' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Sevginin, saygının, hoşgörünün ve dayanışmanın pekişmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Ramazan Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; futbol ailesinin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim."

GALATASARAY

Galatasaray'ın 'Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun' başlığı ile yapmış olduğu kutlama mesajında, "Kırgınlıkların unutulacağı; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun hissedileceği bir Ramazan Bayramının daha mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğin, bereketin ve dayanışmanın tezahürü olan Ramazan Bayramınızın bu vesile ile ülkemize, camiamıza ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kulübün resmi sitesinden yaptığı bayram mesajı şu şekilde: "İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik-beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm Camiamızın ve Halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün resmi sitesinden Ramazan Bayramı nedeniyle, "Mesajında bayramların huzur ve iyiliğin hakimiyetinde geçen, insanın ve toplumun ruh iklimini güzelleştiren özel günler olduğunu vurgulayan Ağaoğlu'nun taraftarlarımıza özel bir de çağrısı var: "Bayramlar, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, huzursuzlukların kaybolduğu milletimizin hafızasında hep güzel anılarla hatırladığımız günlerdir. Ben de bu bayramın tüm camiamız ve halkımız için güzel geçmesini yürekten temenni ediyorum. Bu bayram, taraftarlarımıza özel bir çağrım olacak. Biliyorsunuz bayram günleri yediden yetmişe hepimiz en sevdiğimiz kıyafetleri giymek isteriz. Bayramlıklarımız vardır, özen içinde onları giyiniriz. Henüz birkaç gün önce satışa sunduğumuz yeni sezon formamız, biliyorum ki taraftarlarımızca çok beğenildi. Gelin bu bayram bayramlık formalarımız olsun. Bayramlaşmaya, sevdiklerimizle kucaklaşmaya formalarımızla gidelim. Bayramı Bordo-Mavi renklerle süsleyelim" açıklamalarının olduğu bir mesaj paylaştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından 'Mübarek Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun' mesajını yayımladı.

BURSASPOR

Bursaspor'un Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, 'İyi Bayramlar Büyük Bursaspor Ailesi' notunu düştü.

TBF

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun federasyonunun resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bayramlar; ülke olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Ramazan Bayramı'na milli takımlarımızın bizlere bayram sevinci yaşatmak için verdikleri mücadelenin gururu ile giriyoruz. 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alan A Milli Erkek Takımımız, Ramazan Bayramı'nın ardından Ukrayna ve İsveç ile oynayacağı maçlarla grup karşılaşmalarını noktalayacak. Ay Yıldızlılarımıza destekleriyle itici güç olan Ankaralı basketbol severlerin, Dünya Kupası yolunda Ankara Spor Salonu'nda oynayacağımız Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarında unutulmaz bir atmosfer yaratacaklarına inanıyorum. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum."

TVF

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın bayram mesajında ise, "2018 Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında yaz dönemi boyunca, her kategoride milli takımlarımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Bu hafta sonu Çekya'da düzenlenen CEV Altın Avrupa Ligi Dörtlü Finali müsabakaları sonucunda bronz madalya kazanma başarısı gösteren A Erkek Milli Takımımız ile FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 6'lı Finallere kalma başarısı gösteren A Bayan Milli Takımımızı tebrik eder, bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen teknik ekibe, sporcularımıza tek tek teşekkür ediyorum. A Bayan Milli Takımımızın, özverili çalışmalarıyla ve aldıkları sonuçlarla finallerde de çok iyi performans sergileyeceğine ve madalyalarla ile döneceklerine dair inancımız tam. Bayram sonrasında da Milli Takımlarımız yoğun bir turnuva dönemine girecek. A Bayan Voleybol Milli Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde ve Akdeniz Oyunları'nda; A Erkek Voleybol Milli Takımımız ise; Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecekler. Alt yaş kategorilerinde ise; Milli Takımlarımız, Balkan Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecekler. Öte yandan, Temmuz ayında da ülke olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. 17 Yaş Altı Milli Takımımız, 25-29 Temmuz 2018 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 17 15/06/2018, 12:32:55

Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli Takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Eylül ayında ise A Bayan Milli Takımımız, Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacak. A Bayan Milli Takımımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve madalya ile döneceklerine inanıyor, takımımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvanın bitimiyle lig ve kulüplerimizin Avrupa maçları başlayacak. Heyecanlı bir voleybol sezonu bizi bekliyor. Voleybolumuzu bugünlere taşıyan büyüklerimizin, kulüplerimizin, oyuncularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın, il temsilcileri ve hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarımızın, voleybol severlerin, TVF çalışanlarının, ülkemiz ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, dünyada barış, huzur ve refahın egemen olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.



