Spor camiasından başsağlığı mesajları

İSTANBUL /

Spor camiası, Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Federasyonların ve kulüplerin mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU

Acımız büyük!

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kahraman askerlerimizden şehit ve yaralılar olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, Gazilerimize acil şifalar dileriz.

BASKETBOL FEDERASYONU

Milletimizin başı sağolsun

Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize de acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ

Milletimizin Başı Sağolsun

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 8 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 13 kahraman askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik yurt içinde ve yurt dışındaki terör faaliyetleri asla hedefine ulaşamayacaktır.

Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.

GALATASARAY

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de şehitlerimizin ve yaralanan askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz

FENERBAHÇE

Afrin'de şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 13 askerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiklerimizin yanındayız.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Afrin kırsalında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında yaşanan yoğun çatışmalarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağolsun. Dualarımız Mehmetçiklerimizle...

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Büyük Türk milletinin Başı Sağ Olsun.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 40'ıncı gününde terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda Keltepe'de çıkan çatışmada 8 kahraman askerimizin şehit, 13 askerimizin ise yaralanmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bizleri büyük bir acıya ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet; şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine baş sağlığı ve sabır, yaralı kahraman Mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik yurt içinde ve yurt dışındaki terör faaliyetleri hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Dualarımız ve desteğimiz Mehmetçiklerimizle...

AYTEMİZ ALANYASPOR

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

TRABZONSPOR

Afrin kırsalında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında yaşanan yoğun çatışmalarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle!

ATİKER KONYASPOR

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Afrin'de çıkan çatışmada 8 askerimizin şehit, 13 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

ANTALYASPOR

#ZeytinDalıHarekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; başta acılı aileleri olmak üzere milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

KAYSERİSPOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kırsalında çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

KASIMPAŞA

Zeytin Dalı Harekatında çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.