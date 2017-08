Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları (2)

Galatasaraylı Gomis: "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, herkese mutlu ve güzel bir gün dilerim"

Spor camiasında federasyonların, kulüplerin ve sporcuların, sosyal medyada yayımladıkları 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olan 30 Ağustos Zaferi'nin 95'inci yıldönümünün kıvancını yaşıyoruz.

Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor, bu vesile ile bize bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.

BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıldönümü sebebiyle mesaj yayımladı:

"Vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN

Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yılını kutladığımız bugün; milletimiz için gurur ve iftihar günüdür...

İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir.

30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim.

30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

BEŞİKTAŞLI GÖKHAN TÖRE

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnet ile anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun"

FENERBAHÇE

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir gururla kutluyoruz.

Akıttıkları kan ve gösterdikleri büyük özveriyle bizleri tarih boyunca gururlandıracak, devletimizin kuruluşu ve devamlılığında en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

GALATASARAY

Bugün, binlerce kahramanımızın; ulusumuzun birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda ettiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 95. yıldönümü...

Bu yüzden zaferlerle dolu Türk tarihinde 30 Ağustos'un yeri ve önemi her zaman bambaşka olacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak biz de bu büyük zaferin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

GALATASARAYLI GOMİS

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, herkese mutlu ve güzel bir gün dilerim."

TRABZONSPOR

Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zaferin 95. yıldönümünde, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

BURSASPOR

Milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi'nin 95. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarız.

GÖZTEPE

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, milletimizden aldığı güçle Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazandığı büyük zaferin 95. yılını büyük bir çoşkuyla kutluyoruz.

Bir ulusun kaderini değiştiren, ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, büyük zaferin yıldönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.

KAYSERİSPOR

Başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, gazilerimiz ve kahraman şehitlerimizi şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

GENÇLERBİRLİĞİ

Zaferimizin 95.yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz.

SİVASSPOR BAŞKANI OTYAKMAZ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Tarihimizin şerefli sayfalarından biri olan 30 Ağustos 1922, İstiklal mücadelesi boyunca milli egemenlik yolunda kazanılan en şanlı zaferdir. Türk milleti ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği büyük mücadele sonucunda kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temeller üzerine kurulmasını sağlamıştır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin, hemşerilerimizin ve camiamızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

