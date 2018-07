Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

İSTANBUL,()

Türk spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj paylaştılar.

Federasyonlar, kulüp ve sporcuların paylaşımları şöyle:

DEMİRÖREN: "15 TEMMUZ'U UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için federasyonun resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Demirören şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016'da hain örgütün darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla tarihe geçen bir demokrasi destanı yazdı...

Mermiye göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan, devletini canı pahasına savunan halkımız, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi.

Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı, birlik ve beraberliğimizle tarihi bir ders verdik...

Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, futbol ailesi olarak bizler, her daim darbelerin ve terörün karşısında demokrasinin yanındayız...

Milletimizin yaşadığı o kara günü ve hepsi birer kahraman şehitlerimizi asla unutmadık; unutmayacağız...

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ikinci yılında kanları ile destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

TÜRKOĞLU: "AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun sitesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Türkoğlu, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimine maruz kaldıktan sonra vatandaşlarımız tarihimizde asla unutulmayacak biçimde demokrasiye sahip çıkmıştır.

15 Temmuz akşamında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük bir kahramanlık örneği gösteren vatandaşlarımız, demokrasimize kast eden bu hain girişimi canları pahasına önlemiştir.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde; Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, hepsine Allah'tan rahmet, Gazilerimize ise şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Musa Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"15 Temmuz'da yaşadığımız çokuluslu darbe ve işgal girişimine, bu ülkenin asil evlatları canlarını vererek engel oldu. Tarihte tanık olduğumuz en alçak ihanet şebekesi FETÖ üzerinden servis edilen imha planı, milletimizin kenetlenmesiyle tersyüz edildi. Türkiye'yi dize getirmeyi planlayanlar ağır bir hüsran yasadı. Türkiye o gece, yüzlerce yıllık siyasi tarihinin en yoğun mücadelesini verdi. Millet olmanın, vatan ekseninde mücadele etmenin, cesaretin örneğini bütün dünyaya gösterdi. Ülkemizin Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hızla büyümesi dış ülkeleri hep rahatsız etti. Ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ şebekesini maşa olarak kullanan düşmanlarımız 15 Temmuz'da düğmeye bastı. Ancak halkımız o düğmeye basan parmakları teker teker kırdı. Bu ülke, aslında bir istiklal savaşı olan 15 Temmuz direnişinde kurtuluş savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceği tüm dünyaya gösterdi. Türk olmaktan ne kadar gurur duysak az. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kasar sevinsek az. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az. Bizler güreş federasyonu olarak 15 Temmuzun unutulmaması için sadece 15 Temmuz tarihlerinde değil, yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Şehitlerimizi anıyor, 15 Temmuz'un önemine binaen açıklamalar yapıyoruz. Yine bu yıl 15 Temmuz'un Kırkpınara denk gelmesi nedeniyle yağlı güreşlerde çok özel bir program yaptık. Bu yıl içinde de programlarımız devam edecek. Bizler 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu ülke için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günümüzü kutluyorum."

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintımar da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çintımar, "15 Temmuz demokrasi zaferi, Türk Milleti'nin, millet olmanın ne demek olduğunu gösterdiği 21'inci Yüzyıl'da yazmış olduğu en önemli destandır. Hain FETÖ'nün, demokrasimize, yaşama özgürlüğümüze, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, huzuruna, refahına yönelik saldırısına karşı genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk çocuk sokağa dökülerek gösterdiği şanlı bir direniştir 15 Temmuz... Tüm dünya o gün Türk Milleti'nin yüksek karakterine bir kez daha tanık olmuştur. Biz Atletizm Federasyonu olarak 15 Temmuz'un unutulmaması için üzerimize düşen her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI GÖZGEÇ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyip Gözgeç, şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden kurtuluşu, aynı zamanda Türk Milleti'nin kıyama kalkması idi. Bu hain darbeyi yapanlar; günlerce bütün savaş taktikleri dahil her şeyin hesabını yapmışlar. Fakat iki şeyi unutmuşlar. Birincisi halkı, ikincisi HAK'kı... Allah bu güzel millete merhamet etti, hainlerin oyunu hiç ummadıkları şekilde bozuldu. Artık nasıl ki İstiklal Harbi'ni unutmuyorsa bu millet, 15 Temmuz şerefsiz darbe gününü de unutmayacak. Allah milletimize merhamet etsin, Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanı'mıza sağlık ve uzun ömürler versin."

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Şahin, "15 Temmuz Destanı; aziz milletimizin Hak'kı arkasına alarak ve karşılığını sadece Hak'tan umarak milletin iradesini ve al yıldızlı bayrağı ayaklar altına aldırmamak için hainlere karşı yiğitçe mücadele ederek, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği eşsiz bir kahramanlık destanıdır.

Türkiye Taekwondo Federasyonu olarak 15 Temmuz Destanı'nı unutur ve unutturursak kanımız kurusun..." dedi.

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU

15 Temmuz nedeniyle açıklamalarda bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şöyle konuştu: "Millet olarak ne zaman ayağa kalkıp koşmaya başlasak, ülkemiz üzerine oynanan bir oyuna şahit oluyoruz... İçinde bulunduğumuz coğrafyanın hamisi ve Dünya mazlumlarının ağabeyi Türkiye; 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine maruz kaldı. Kahraman Silahlı Kuvvetleri'mizin içine sızan FETÖ mensupları o gece harekete geçti. Amaçları Türkiye'ye diz çöktürmekti. Hesaba katmadıkları bir husus vardı ki; Türk Milleti'nin vatan sevgisi. O gece kaybeden hainler, kazanan ise millet oldu. Sporcularımızın okuttuğu her İstiklal Marşı bu milletin sonsuzluğunun bir cevabıdır. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU

Resmi site üzerinden 15 Temmuz nedeniyle açıklamada bulunan Türkiye Judo Federasyonu, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın!2

Judo ailesi olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günümüzde, milleti için canını ortaya koyan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU'NDAN ANMA GÜNÜ

Türkiye Badminton Federasyonu, 12 -16 Temmuz 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonanın 4'üncü gününde Federasyon Başkanı Murat Özmekik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şampiyonaya katılan sporcu, antrenör, hakem ve misafirlere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı hazırlandı.

ÖZMEKİK: "KAHRAMANLIK DESTANI OLDU"

Program Federasyon Başkanı Murat Özmekik'in konuşması ile sona erdi. Özmekik, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin bir kahramanlık destanı oldu" dedi.

BEŞİKTAŞ: "15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUZ"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi site üzerinden yazı yayımlayan Beşiktaş, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Darbe girişiminde hainlerin insafsızca saldırıları sonucu 248 vatandaşımız şehit düşerken, 2196 vatandaşımız da gazi oldu.

Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları el ele vererek; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper etti ve ülkemizin bekasını tehdit eden darbe girişiminin başarılı olmasına izin vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya bir kez daha canlarını feda ederek haykıran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

GALATASARAY: "DARBELERİN KARŞISINDA DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ"

Resmi site üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü adına kısa bir mesaj paylaşan sarı kırmızılılar ise, "15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde; demokrasi destanı yazan Milletimizi bir kez daha en içten dileklerimizle kutlar; Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE: "DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi site üzerinden açıklamada bulunan sarı lacivertli ekip şu ifadelere yer verdi: "Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü, milli ordumuza ait silahlarla yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclisimiz alçakça saldırıya uğramış ve halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye çalışılmıştır.

Milletimize, demokrasimize, insan hak ve özgürlüklerine karşı gerçekleştirilen bu hain saldırı, başta Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, diğer siyasi partilerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerince büyük bir birlik ve dayanışma ruhu içerisinde püskürtülmüş, hain eller hain emellerine ulaşamamıştır.

3 Temmuz sürecinde, başta taraftarları olmak üzere her kesimiyle FETÖ yapılanmasına karşı mücadelenin kıvılcımını yakan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesinde bu alçak girişime karşı dimdik duran herkese şükranlarımızı sunuyor, kahramanca mücadele vererek yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifa diliyoruz."

TRABZONSPOR: "MİLLETİMİZ BİR TARİH YAZDI; ÜLKEMİZ O ZOR ZAMANLARDAN GÜÇLENEREK ÇIKTI"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp sitesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Ağaoğlu, "Vatanımız, 15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyet tarihinde daha önce emsali görülmemiş, alçakça bir saldırı yaşadı. Bu ülkenin korunması amacıyla kendilerine teslim edilen silahlarla Türkiye'mizi hedef alan hainlerin o meş'um darbe ve kıyım gecesi, aziz milletimizin vatanperverliği sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Gazi Meclisimize, neredeyse devletimizin bütün kurumlarına saldırarak 'ele geçirmeye' çalışan alçakların karşısında tarih yapan ve yazan milletimiz, hain planı bertaraf ederek tüm o zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmamızı sağladı.

Bugün, tarih yazan ve yapan milletimizin bağrından çıkan ve 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu halk destanının yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize kast eden bütün hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmayacağımızı bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Türkiye'mizin bağımsızlığı uğrunda büyük mücadeleler sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet dilerken, gazilerimize de saygılarımı sunuyorum..

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi; Sahipsiz vatanın batması haktır! Sen sahip çıkarsan batmayacaktır.." açıklamasında bulundu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulunan Medipol Başakşehir, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BURSASPOR

Yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bursaspor tarafından yayımlanan mesajda yer alan ifadeler şu şekilde: "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!"

KASIMPAŞA

Sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına paylaşımda bulunan Kasımpaşa Kulübü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.

AKHİSARSPOR

Akhisarspor Yönetim Kurulu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden 15 Temmuz nedeniyle açıklamada bulundu. Yönetim tarafından yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şu şekilde: "15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diler ve gazilerimize minnetlerimizi sunarız."

ATİKER KONYASPOR

Resmi site üzerinden 15 Temmuz ile ilgili olarak açıklamada bulunan Atiker Konyaspor, şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016'da gece saatlerinde başlayan ihanet girişiminde tanklarla uçaklarla aziz milletimizin üzerine bomba, mermi yağdıran hainler demokratik hayatı kesintiye uğratmak istemiş, hunharca ve alçakça saldırılar düzenleyerek milletin iradesini esir almaya çalışmışlardır. Ancak ülkesini canı pahasına seven, vatanın her bir karış toprağını aziz bilen, kahraman milletimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz şer çetesinin karşısına hiç beklemedikleri bir direnç ve azimle karşı durmuş, tarihte benzerine az rastlanacak büyük ve yeni bir destanı hep birlikte yazmışlardır.

Tüm tehditlere ve tehlikelere rağmen devletimizin kararlığı, milletimizin iradesi bu girişimi başarısız kılmış, darbecilerin helikopterleri, tankları, topları, uçakları, silahları hiçbir işe yaramamış, bombaların karşısında korkmadan, yılmadan, yıkılmadan gösterilen dik duruş, nesiller boyunca takdirle anlatılacak bir kahramanlık hikâyesine dönüşmüştür.

15 Temmuz Gecesi yaşananlar sadece darbe heveslilerine değil, tüm dünyaya büyük bir ders olmuştur. Ülkemiz tarihinde ilk kez silahlı bir darbe teşebbüsü, bizzat milletimiz tarafından engellenmiştir. Bu dik duruşun karşılığında cennet vatanımızı canları pahasına savunan yüzlerce kahraman, yiğit, cesur insanımız şehadet mertebesine ulaşmış, binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. 15 Temmuz Destanı'nın 2. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyor, Atiker Konyaspor Kulübü olarak, camiamızın dün olduğu gibi bugün ve her daim devletimizin ve milletimizin bekası için top yekün hazır bulunacağını gururla ifade ediyoruz."

GÖZTEPE: "DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili resmi site üzerinden yazı yayımlayan Göztepe, "Ülkemiz tam 2 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile engellenen bu darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Ulu Önder Atatürk'ün cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir.

'Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir' - Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerine yer verdi.

CENK TOSUN

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden 15 Temmuz nedeniyle paylaşımda bulunan milli futbolcu Cenk Tosun ise açıklamasında tüm şehitleri minnetle andığını vurguladı. Tosun, "Hain Kalkışma Sonucu Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımıza ve Kolluk Kuvvetlerine Rahmet Diliyorum. Yiğidimiz Ömer Halisdemir Nezninde Tüm Şehitlerimizi Minnet ve Şükran ile Anıyorum..." ifadelerine yer verdi.

GÖKHAN GÖNÜL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, "15 Temmuz şehitlerimiz, vatan size minnettar" notunu düştü.

CANER ERKİN

Resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir görsel paylaşan Caner Erkin, "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" notunu düştü.

BURAK YILMAZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı. Yılmaz, paylaşımına "15 Temmuz" notunu düştü.