banner314

banner325

Son Dakika

Spor camiasından 10 Kasım mesajları

TFF: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz İSTANBUL / Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya...

SPOR 10.11.2019, 09:59
Spor camiasından 10 Kasım mesajları

TFF: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

İSTANBUL /

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.
Federasyonlar ve bazı kulüplerin anma mesajları şu şekilde:
FUTBOL FEDERASYONU: BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ
Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleri ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yürümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü benimsetme, futbolu yayma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.
BASKETBOL FEDERASYONU
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yılında anma mesajı yayımladı.
Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Atatürk vatanına adadığı ömrü boyunca; askeri, siyasi ve insani yönleriyle tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olmuştur. Onun fikirleri, gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli yol göstericidir.
Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. 
VOLEYBOL FEDERASYONU
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.
GALATASARAY: ATA'MIZI ANIYORUZ
Sadece Ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, halkımızla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini bir an bile kaybetmeden Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsüyle zafere ulaştırmış ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır.
Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak; düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz.
BEŞİKTAŞ: ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde özlemle ve minnetle anarken, her daim izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.
Beşiktaş Camiası olarak; Atamız'a duyduğumuz derin; sevgi, saygı ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.
Dünya var oldukça Atamız'a olan; sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.
Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve yüce Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.
Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
FENERBAHÇE: MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir."
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilelebet ilke ve inkılaplarının ışığında yürüyeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz ve duygularını anlayacağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Devrimlerinin takipçisi olmaya, ilkelerine bağlı kalmaya ve fikirlerini yaymaya bir kez daha and içeriz.
TRABZONSPOR
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.
ÇAYKUR RİZESPOR
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz. 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlem ile anıyoruz. 

Yorumlar (0)
20°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:53
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Galatasaray 11 19
5. Malatyaspor 10 17
6. Trabzonspor 10 16
7. Başakşehir 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Konyaspor 11 13
12. Kasımpaşa 11 12
13. Göztepe 10 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Akhisar Bld.Spor 11 18
4. Erzurum BB 11 18
5. Ümraniye 10 17
6. Balıkesirspor 10 17
7. Menemen Belediyespor 11 17
8. Bursaspor 10 16
9. Altay 11 15
10. Keçiörengücü 10 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 11 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. Bournemouth 12 16
8. Brighton 11 15
9. Burnley 12 15
10. Crystal Palace 12 15
11. Newcastle 12 15
12. Tottenham 12 14
13. Everton 12 14
14. M. United 11 13
15. Wolverhampton 11 13
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Real Sociedad 13 23
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 13 20
7. Valencia 13 20
8. Getafe 12 19
9. Villarreal 12 18
10. Osasuna 12 18
11. Athletic Bilbao 12 17
12. Levante 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Real Betis 12 13
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6