Spor camiası Erdoğan Demirören'in cenaze törenine akın etti (1)

Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Bakan Bak ve bir çok isim Demirören'in bu zorlu gününde yalnız bırakmadı

Uğur DEMİRKIRDI-Ali DANAŞ, İstanbul ()

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için bu sabah holding binasında tören düzenlendi ardından cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Erdoğan Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane'deki holding binası önünde gerçekleşti. Törene Erdoğan Demirören'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay, damadı Kıvanç Oktay, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı.

Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

YILDIRIM DEMİRÖREN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan spora ekonomik katkı ve destekleri bulunan Erdoğan Demirören'in naaşı daha sonra Fatih Camii'ne getirildi. Demirören için spor camiasından çok sayıda Kulüp Başkanı, Yönetici, futbolcu, teknik direktör ve TFF yöneticileri ile çalışanları cenaze törenine katılarak; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören ailesine baş sağlığı dilediler.

Yıldırım Demirören babasını gözyaşlarıyla uğurlarken sporun önde gelen isimleri taziyelerde bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ, Faruk Süren, Dursun Özbek, Ali Dürüst, Fikret Orman, Serdar Bilgili, Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Tümer Metin, Hamit Altıntop ve daha bir çok isim Demirören'in bu zorlu gününde yalnız bırakmadı.

Fatih Terim, Demirören'e baş sağlığı dilerken , Türk futbolunun iki önemli isminin birbirlerine sarılması duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenazesine katılmak için Fatih Camii'ne gelirken, geçen pazar günü yapılan Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'ndaki Ali Koç'a kaybederek 20 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe'deki başkanlık görevinden ayrıldığından bu yana ilk kez görüntülendi. Yıldırım, Erdoğan Demirören'in vefatı için geldiği Fatih Camii'nde Demirören ailesine taziyelerini sundu.

Erdoğan Demirören'in naaşı, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ, Faruk Süren, Dursun Özbek, Ali Dürüst, Fikret Orman, Serdar Bilgili, Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Tümer Metin, Hamit Altıntop gibi isimlerin cenaze namazına gelmeleri, detaylar.