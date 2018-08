Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Beşiktaş'ta hareketli saatler: Bedavaya Ganso

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Beşiktaş'ta hareketli saatler: Bedavaya Ganso

"10 numara arayan Kartal'a güzel haber geldi. Sevilla'nın ücretsiz kiralama fikrine sıcak bakması üzerine oyuncunun menajeri soluğu İstanbul'da aldı, yönetime teklifini sundu. Yıllık 2 milyon Euro maaş isteyen Brezilyalı için son karar ise Şenol Güneş'in."

Vida'ya 28 milyon Euro

"İngiltere'nin THE SUN gazetesi, Arsenal'ın geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın kampına katılan ancak talipleri her geçen gün artan Vida için 165 milyon TL'yi gözden çıkardığını iddia etti."

Hürriyet: Chadli 'Gelirim' dedi, transfer yüzde 90 bitti

"Siyah-beyazlılar, kiralık olarak renklerine katmayı planladığı Belçikalı futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Kulübü West Bromwich'i de büyük ölçüde ikna eden Beşiktaş yönetiminin, transferi bitirmesi an meselesi."

Star: Ver Aboubakar'ı, al Pepe'yi

"Portekiz basını, Beşiktaş'ın eski golcüsünü kadrosuna karmak için Porto'ya takas teklifi yaptığını yazdı. Kamerunlu golcü için 20 milyon Euro isteyen Portekizli yöneticiler, bu teklife henüz cevap vermedi."

FENERBAHÇE

Fanatik: Fener yine onun peşinde: Bacca

"Milan gözden çıkardı ama İspanya'da beklediği teklifi alamadı. Şartları ilk kez bu kadar uygun olan 31 yaşındaki forvet Bacca için Fenerbahçe, İtalyanlara kiralama önerisiyle gelecek."

Vatan: Taarabt bombası

"Afrika basını, Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'nın oyuncusuna talip olduğunu yazdı. İddialara göre, sarı-lacivertliler, Portekiz ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu için Fransa'nın Nantes takımıyla yarış halinde. Deneyimli orta saha Taarabt, geçen sezonu Serie A'da Genoa'da kiralık olarak geçirmişti."

Sabah: Nordtveit sesleri

"Fenerbahçe'nin ön libero ve sağ bekte de oynayabilen 28 yaşındaki Norveçli stoperi 1 yıllığına kiralamak istediği ileri sürüldü. Afrika basınından ise 10 numara için Taarabt iddiası geldi."

GALATASARAY

Milliyet: Gomis'ten yeni sayfa

"Kamp döneminde zam ve yeni sözleşme isteği gerçekleşmediği için mutsuz bir görüntü çizen Fransız futbolcu, bütün sorunları bir kenara bırakıp işine konsantre olma kararı aldı."

Akşam: Bir rest de Jason Denayer'den

"Emre Akbaba'nın Galatasaray için Başakşehir'i reddetmesinin ardından Belçikalı stoper de İbrahim Tatlıses dinleyip teklifleri geri çeviriyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Denayer, bu sırada İbrahim Tatlıses'in 'Kal benim için' şarkısını dinliyordu.