Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Mandzukic'te her şey mümkün

Milliyet: Galatasaray için dünyaları geri çevirdi

Vatan: Başkan, Emre ve Silva'yı onayladı

Sabah: Chadli satrancı

Star: Poulsen ile dirsek teması

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Mandzukic'te her şey mümkün

"İtalyan yazar Mocciaro, Juventuslu'nun Beşiktaş'a transferi için olumlu konuştu: Mario; Higuain'in Milan'a transferi sonrasında santrafor hattının 1 numaralı adayı haline geldi. Ancak Juventus'un Ronaldo ve Bonucci transferlerini göz önünde bulundurursak her şey mümkün."

Sabah: Chadli satrancı

"29 yaşındaki sol kanat Chadli ile anlaşmaya varan Beşiktaş, maliyeti düşürmek adına İngiltere'de transfer döneminin son günlerini bekliyor. West Bromwich ise oyuncusunu İngiliz ekiplerine kiralayıp, daha fazla gelir elde etmek peşinde."

FENERBAHÇE

Fanatik: Fener'de Indi zamanı

"Stoke City, Martins Indi'nin yerine Ashley Williams'ı aldı, Fenerbahçe'nin iştahı kabardı. İngiliz ekibinde gözden çıkarılan Hollandalı için sportif direktör Comolli ve teknik patron Cocu, sarı-lacivertlilerin kozu."

Sabah: Valbuena'yı 8'e satarız

"UEFA'nın kısıtlaması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe'ye Valbuena için teklif geldi. Menajerlerin, sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'ye Valbuena'yı Suudi Arabistan Ligi takımlarına 8 milyon Euro bonservis bedeliyle satabileceklerini bildirdiği öğrenildi. Comolli'nin ise teklifleri görmek istediği vurgulandı."

Star: Poulsen ile dirsek teması

"Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibi Leipzig'in Danimarkalı yıldızı ile görüşmelere başladı. Takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki santrafor da Kanarya'ya sıcak bakıyor."

GALATASARAY

Milliyet: Galatasaray için dünyaları geri çevirdi

"25 yaşındaki milli oyuncu Emre Akbaba'nın, 'Ya Galatasaray'a giderim ya da burada kalırım. Alanya'da iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bunun karşılığında sizden sadece önümü açmanızı istiyorum' çıkışı üzerine sarı-kırmızılı yönetimle Güney ekibi arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı öğrenildi."

Fanatik: Gervinho'ya son mesaj

"Sarı-kırmızılı yönetim, İstanbul'da görüştüğü forvetin menajerine, 'Bonservisini de alıp geldin' dedi. Gervinho, Çin ekibi Hebei ile sorunu çözmeye çalışacak."

Vatan: Başkan, Emre ve Silva'yı onayladı

"Milanlı star Silva ve Emre Alanyasporlu Emre Akbaba lehine atılan sloganlar sonrasında gülümseyerek elini göğsüne götüren Mustafa Cengiz, transferlerde son aşamaya gelindiğini de belgeledi."

TRABZONSPOR

Fanatik: İki koldan operasyon

"Trabzonspor, hem son anda yetiştirme bedeliyle ilgili pürüz çıkan Ayuk'u hem de bonservisi elinde olan Morteza'yı bitirmek için geri sayıma geçti. En geç gelecek hafta ortasına kadar çalışmaların sonuçlanması bekleniyor."