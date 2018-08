Spor basınında transfer haberleri

Milliyet: Alvaro Negredo İspanya'ya dönüyor

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Milliyet: Alvaro Negredo İspanya'ya dönüyor

"Beşiktaş Yönetimi'nin Rayo Vallecano ile transfer pazarlığını sürdürdüğü Negredo kadroda yer almadı. Tecrübeli golcü için her iki kulübün de anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir aksilik çıkmadığı halde 32 yaşındaki yıldızın önümüzdeki sezon ülkesi İspanya'da oynayacağı öğrenildi."

Vida'ya hücum

"Beşiktaş'ın Hırvat stoperi, Wolverhampton ile Liverpool'un ardından Leicester City'nin de gündemine girdi. Tecrübeli savunmacı için 20 milyon poundluk değere sahip olduğu belirtildi."

Fanatik: Mutluluğun formülü çok açık: Negredo+Pektemek, Mandzukic demek

"Bonservisi satılmayı planlanan Vida'dan gelecek parayla alınacak olan Mandzukic'in maaşı için ise formül bulundu. Hırvat forvetin maaş bütçesi ise 4.3 milyon Euro kazanan Negredo ile 1.7 milyon kazanan Mustafa Pektemek'in takımdan gönderilmesiyle oluşacak."

Beşiktaş 10'u istiyor: Ganso

"10 numara bölgesi için Kagawa ve Chadli transferlerinde imza aşamasına gelemeyen Beşiktaş, Ganso'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu."

Sabah: Chadli'de sona doğru

"Fikret Orman, önümüzdeki hafta Belçikalı sol kanat oyuncusunun transferini bitirmek için İngiltere'ye gidecek."

FENERBAHÇE

Sabah: Kjaer'e veto

"Simon Kjaer'i kiralama yoluyla elden çıkarmayı planlayan Sevilla'nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Ancak yönetim, takımın havasını bozduğu gerekçesiyle teklifi geri çevirdi."

Star: Chelsea'ye 48 saat süre

"Fenerbahçe, Zouma için son sözünü söyledi. Sarı-lacivertliler, bir numaralı stoper adayı için İngiliz kulübüne 2.1 milyon Euro kiralama bedeli teklif edip, 'Cevabı 48 saat içinde bildirin' dedi."

GALATASARAY

Milliyet: Emre Akbaba atağı

"Galatasaray'da Emre akbaba ismi yeniden gündemde. Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'e gitmek istememesi ve her fırsatta sarı-kırmızılılara gitmek istediğini belirtmesi transferi yeniden masaya getirdi. Alanyaspor Yönetimi, Emre için 5 milyon Euro isterken, Galatasaray ise 2.5 milyon Euro veriyor."

Vatan: Carole gönderilecek

"Geçen sene Sevilla'ya kiralanan ancak burada tutunamayan Carole, Fatih Terim'in gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, Carole'ü gönderip en azından bonservisi olmayan genç bir oyuncu almak istiyor."

Teodorczyk için son teklif

"Belçika basını, Lukasz Teodorczyk'in de Galatasaray yolcusu olduğunu yazdı. 27 yaşındaki Polonyalı forvet için Anderlecht'in 7.5 milyon Euro istediği ancak sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı biliniyor."

TRABZONSPOR

Fanatik: Fırtına'ya 3'üncü İranlı: Morteza

"İran Milli Takımı'nda Vahid Amiri ve Hosseini'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, gözünü 26 yaşındaki savunmacı Morteza'ya dikti."