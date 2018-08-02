Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Marmaris'te Mandzukic zirvesi

Vatan: 'Söylentilerle ilgilenmiyorum'

Sabah: Chadli pazarlığı

Star: Kanarya'da 4 golcü adayı

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Marmaris'te Mandzukic zirvesi

"Beşiktaş, tatilini Marmaris'te geçiren Mario Mandzukic için harekete geçti. Asbaşkan Umut Güner, 2 sezondur hedeflerinde bulunan Hırvat golcüyle bire bir görüşme gerçekleştirdi. Hırvat futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaş talebinde bulunduğu öğrenilirken, otelden ayrılan Güner'in detayları Başkan Orman ile paylaşacağı belirtildi."

Mirin kendini yaktı

"Beşiktaş'la anlaşmak üzere olduğunu duyuran PSV'nin Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'e, Başkan Fikret Orman tepki gösterdi. Orman, 'Bir transferin olmamasını istiyorsanız açıklayın, zaten olmayacaktır' dedi."

Sabah: Chadli pazarlığı

"Fransa'da yayın yapan RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin paylaştığı habere göre Beşiktaş, Nacer Chadli için West Bromwich ile pazarlıklara start verdi."

FENERBAHÇE

Milliyet: Transfer vetosu

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, kadroda kilit isim olarak gördüğü Josef de Souza ve Giuliano'nun satışına sıcak bakmıyor. Ayrılmaları halinde yerlerinin doldurulamayacağını düşünüyor."

Sabah: Reyes inadı devam ediyor

"Listede ilk sırada yer alan Reyes için temasları sıklaştıran Damien Comolli bir yandan da diğer alternatifleri değerlendiriyor. Transferi kafasına koyan Comolli, Meksikalı stoperi ikna etmeye çalışıyor."

Star: Kanarya'da 4 golcü adayı

"Listenin başında Tottenhamlı Janssen var. Leicesterlı Slimani, Chelseali Batshuayive Leipzigli Poulsen için de görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe bu dört oyuncudan birini almayı planlıyor."

GALATASARAY

Fanatik: Cim Bom'dan Gervinho hamlesi

"Aslan'ın, bonservisini alıp Çin'den ayrılmaya hazırlanan Gervinho'nun menajerini İstanbul'a davet ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun maliyetini araştırırken, sağlık raporlarını da istedi."

Vatan: Söylentilerle ilgilenmiyorum

"Ajax forması giyen Kasper Dolberg'in adı Hollanda'da sık sık Galatasaray ile anılırken, Danimarkalı oyuncu ayrılmak istemediğini açıkladı."

Star: Silva'da son dönemeç

"Milan, Silva'yı satmak için uzun süredir peşinde olduğu Higuain transferinin gerçekleşmesini bekliyor. İtalyan basınına göre Milan Yönetimi, 'Higuain gelirse, Silva gider' diyor."

TRABZONSPOR

Fanatik: Ayuk'ta son dakika

"Bonservis bedeli ödenmeyeceği açılanan Kamerunlu oyuncunun transferi yetiştirme bedeline takıldı. 21 yaşındaki oyuncu için ABD'nin Philadelphia takımı 240 bin Euro isteyince, bordo-mavili yönetim geri adım attı, imza için bekleyen Ayuk da dün akşam saatlerinde kentten ayrıldı."