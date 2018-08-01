Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Vida için Lyon da devrede

Vatan: "Giuliano'yu satar, 2 oyuncu alırız"

Milliyet: Ospina'da geri sayım

Akşam: Janssen olmazsa Slimani

Sabah: Ndiaye ısrarı

Star: Sporting ve Braga, Maicon'un peşinde

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Vida için Lyon da devrede

"Fransa Lig 1 ekibi, West Ham United ve Monaco'nun da radarında bulunan 29 yaşındaki stoper için harekete geçti. Lyon'un bu hafta içerisinde siyah-beyazlılarla resmi temaslara başlaması bekleniyor."

Forvet transferini gizlilikle yürüten Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı: Lapadula

"Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Genoa'nın golcüsü Gianluca Lapadula için harekete geçti. İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için Fulham'la yarışıyor."

Milliyet: Ospina'da geri sayım

"David Ospina'nın, İngiliz kulübünden aldığı senelik ücreti çok yüksek bulan siyah-beyazlılar, deneyimli file bekçisinden indirim yapmasını istedi. Yedek beklediği için Arsenal'de kalmak istemeyen 29 yaşındaki başarılı kaleci maddi konularda geri adım atarsa transferin önünde engel kalmayacak."

Hem Chadli hem Kagawa

"Siyah-beyazlı kulübün orta sahaya iki takviye birden yapabileceği öğrenildi. Chadli'yi birinci hedef olarak belirleyen Kartal'ın, Japon yıldız Kagawa ile de ilgilendiği ifade edildi."

FENERBAHÇE

Fanatik: Origi pazarlığı

"İngiliz basınına göre, Fenerbahçe, Liverpool'dan Divock Origi'yi istedi. Belçikalı forvet gelmeye sıcak bakıyor. Ancak kırmızıların şartı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermek."

Vatan: "Giuliano'yu satar, 2 oyuncu alırız"

"Damien Comolli'nin, en yüksek değere satılabilecek oyuncu olarak baktığı Sambacı'ya gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Satış onaylanırsa gelecek para 2 farklı mevki için kullanılacak."

Akşam: Janssen olmazsa Slimani

"Comolli'nin ilk hedefi Vincent Janssen'i Tottenham'dan yine kiralamak. Hollandalı golcü olmazsa, Slimani için girişimler hızlanacak."

GALATASARAY

Fanatik: Cim Bom onun için Arsenal'dan haber bekliyor

"Sarı-kırmızılılar, Alman stoper Mustafi'yi kiralamak için Arsenal'a teklif götürdü. İngiliz kulübü, 'Biz satmayı düşünüyoruz. Bonservisi 25 milyon Euro. Anlaşma olmazsa görüşebiliriz' cevabını verdi."

Sabah: Ndiaye ısrarı

"Terim, Senegalli orta sahayı tekrar kadrosunda görmeyi çok istiyor. Yönetim ise bu transferi kiralama yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyor."

Star: Sporting ve Braga, Maicon'un peşinde

"Galatasaray'ın Finansal Fair-Play nedeniyle yeni transfer yapabilmek için elden çıkarmayı düşündüğü Brezilyalı savunmacı Maicon'a iki Portekiz takımı Sporting Lizbon ve Braga talip."

TRABZONSPOR

Milliyet: Toure geldi, transfer bitti

"Trabzonspor As Başkanı Hacısalihoğlu, Oyuncumuza başarılar diliyorum. Kendisinden büyük beklentilerimiz var, bunlara cevap vereceğine inanıyoruz. Aşağı yukarı transferi sonlandırdık, çok büyük bir şey olmazsa bu seneki transferi tamamladık" diye konuştu.

