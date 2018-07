Spor basınında transfer haberleri

Fatih UZUNER / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Beşiktaş'ta Alıcılar Kapıya Dayandı ! Pepe Ada Yolunda

"Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı için çalışmalarını sürdüren Wolverhampton, son olarak teklifini 7 milyon Euro'ya çıkardı. 35 yaşındaki stoperin kulüple 1 yıllık kontratının kalmasını göz önnünde bulunduran yönetim, öneriye sıcak bakıyor."

Vida'ya Çifte Kanca

"Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda değerini katlayan Vida için Monaco ile West Ham United'ın ısrarı sürüyor. Gelecek hafta İstanbul'a gelecek olan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş Yönetimi'yle görüşüp geleceğini belirleyecek."

Sözcü: Takviyeler Vida'dan

"Siyah-beyazlılar, Hırvatistan'la Dünya Kupası ikincisi olan yıldızın satışından gelecek kaynakla Chadli, Aboubakar ve Mignolet'yi renklerine bağlamayı planlıyor."

GALATASARAY

Akşam: Silva'da Terim Etkisi

"Milan'ın genç forvetini kiralamak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in İtalyan ekibiyle olan iyi ilişkilerini kullanacak. Bu transferin 10 gün içinde netleşmesi bekleniyor."

Alman Stoper, Sarı-kırmızıların ilgisi sonrası kendisine yapılan teklifi geri çevirdi.

"Bild gazetesi, bonservisi Schalke'de bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Benedict Höwedes'in, Galatasaray'da forma giyebilmek için Düsseldorf'tan gelen teklifi reddettiğini yazdı. 30 yaşındaki savunmacı Türkiye'yi istiyor."

Açık Mert Korkusuz: Galatasaray'dan, Moreno'ya Kanca

"Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kaliteli bir isteyen Fatih Terim, İspanyol ekibinde forma giyen Hector Moreno için şartları zorlamasını talep etti."

Fanatik: Sarı-kırmızılı taraftarlar Andre Silva'nın sosyal medyasını mesaj yağmuruna tutuyor "Come to Galatasaray"

"Galatasaray ile Milan'ın golcüsü Silva arasındaki yıllık ücret pazarlığı devam ederken, devreye taraftarlar da girdi. Portekizli yıldızın son paylaştığı fotoğrafların altı tamamen Galatasaray'a gel "Come to Galatasaray" yorumlarıyla doldu."

Fotomaç: Galatasaray'da iki oyuncunun ismi öne çıktı: Silva ...Höwedes

"Fatih Terim'in forvete istediği Andre Silva için AC Milan'la bizzat görüşüp kolaylık talep ettiği bildirildi. Alman stoper Höwedes içinse yönetim, Schalke ile pazarlığı sürdürüyor."

Milliyet: Denayer Yola Çıktı !

"Sarı-kırmızılarda Nagatomo'dan sonra Jason Denayer'de de yeşil ışık yandı, geri dönüş için her şey hazırlandı."

Hürriyet: Jason Denayer: Beni Galatasaray'a Gönderin

"Denayer yönetime "Geçen sezon Galatasaray'da çok başarılıydım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak istiyorum" dedi.

Takvim: İngiliz Kulüplerinden Belhanda'ya Kanca

"Belhanda için Crystal Palaca ve Fulham'dan yapılan teklifleri değerlendirmeye alan yönetim henüz net karar vermedi."

FENERBAHÇE

Fanatik: Stopere Reyes, Forvete Slimani

"Kanat sorununu Swansea'dan Andre Ayew'i kadrosuna katarak çözen Fenerbahçe gözünü stoper ve forvet transferlerine çevirmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimler Porto'nun göndermeye hazırlandığı Diego Reyes ile Leicester'ın santrforu Islam Slimani."

Fotomaç: Ayew'i Getiren Sarı-Lacivertliler Gözünü Savunmaya Dikti

"Cocu'nun isteği doğrultusunda stoper arayışına giren Fenerbahçe bonservisi elinde olan Diego Reyes için fırsat kolluyor. Kara Mbodj ve Martins Indi ile de temaslar sürüyor."

İşte Fenerbahçe'nin Son Bombası: Marko Pjaca

"Sarı-lacivertliler, Juventus'un 23 yaşındaki hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca için italyan ekibine iki yıllık kiralama teklifi yaptı. İtalya'da çıkan haberlere göre, Fenerbahçe yakında bu transferi açıklayabilir."

Takvim: Kurt Zouma Gemileri Yaktı

"Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Kurt Zouma, Chelsea yönetimine Newcastle'a gitmek istemediğini söyledi. Fenerbahçe her an Fransız stoperi açıklayabilir."

TRABZONSPOR

Sabah: Trabzonspor'dan Toure Atağı

"Stoper çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Fransa'nın Loirent takımında oynayan Zargo Toure ile anlaştı."

Star: Okay'ın Yerine Minala

"İtalyan basını, Trabzon'un 21 yaşındaki ön libero Joseph Maria Minala için Lazio ile pazarlıkta olduğunu ileri sürdü. Bordo-mavililer, Celta Vigo'ya giden Okay'ın yerine düşünülen Kamerunlu için kiralama teklifinde bulundu."