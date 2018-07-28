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Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Olcay Şahan Dönüş Yolunda Fotomaç: Aslanım Höwedes  Fanatik: Yıldız Yağmuru Fatih UZUNER / İSTANBUL,() KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe...

Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Olcay Şahan Dönüş Yolunda

Fotomaç: Aslanım Höwedes 

Fanatik: Yıldız Yağmuru

Fatih UZUNER / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.
Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor. 
Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde. 
Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.
Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.
İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:
BEŞİKTAŞ
Fanatik: Olcay Şahan Dönüş Yolunda
"Trabzonspor'dan ayrılık kararı alan Olcay Şahan'ın 5 yıl formasını giydiği siyah-beyazlılara geri dönüş hazırlığında olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'la ilk teması kurduğu ortaya çıktı."
Vida Yarışı Sürüyor
"Beşiktaş'ın Hırvat stoperi için West Ham United ve Monaco'nun rekabeti sürüyor. Son olarak 22 milyon Euro'luk teklifi reddedilen West Ham'ın, Monaco'dan gelen 30 milyon Euro'luk teklifin ardından yeni öneri hazırlığında olduğu öğrenildi."
Ospina'da Son Dakika
"Fabri'nin satılmasıyla kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, Ospina'ın kiralanması konusunda Arsenal'le el sıkıştı. Siyah-beyazlılar yıllık 4 milyon Euro talep eden Kololmbiyalı eldivenle pazarlık halinde."
Fotomaç: Nacer Chadli'de Bitiyor
"Siyah-beyazlı takımın, 28 yaşındaki Belçikalı sol kanat ve kulübü West Bromwich ile büyük oranda anlaştığı kaydedildi. Küçük pürüzlerde giderilirse transfer kiralık olarak gerçekleştirilecek."
GALATASARAY
Fanatik: Silva'da Sona Doğru
"Aslan, Andre Silva'nın kirialanması konusunda Milan'la anlaştı. Yönetim 22 yaşındaki golcüyle pazarlık halinde. 4 milyon Euro talep eden portekizli indirimi kabul ederse, transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor."
Fotomaç: Aslan Teo
"Anderlecht'in Polonyalı golcüsü Teodorczyk "Kulübümle anlaşırsanız gelirim" diyerek Galatasaray'ın teklifini kabul etti."
Aslanım Höwedes 
"Alman stoper, Galatasaray için Düsserdorf'un teklifini geri çevirdi."
Hürriyet: Galatasaray'da Gündem Höwedes
"Manchester City, Denayer konusunda ikna edilemeyince Höwedes'in kiralanması ciddi biçimde gündeme geldi. Schalke kabul ederse başarılı savunmacı, Terim'in planları için doğru bir isim olacak."
Açık Mert Korkusuz: İşte Terim'in İşaret Ettiği Yıldızlar: Ozan and Alper
"Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörünün yaptığı "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" açıklamasının ardında Fenerbahçe'nin iki yıldızı yatıyor. Fatih Terim, sarı-lacivertlilerde mutsuz olan Ozan Tufan ve Alper Potuk'un alınmaısnı istiyor."
FENERBAHÇE
Posta: Yeni Golcü Diouf
"Swansea'den Ayew'i renklerine bağlayan Fenerbahçe santrforunu da İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler; Stoke City'den, Diouf'u 1 yıllığına kiralayabilmek için girişimlere başladı."
Fanatik: Yıldız Yağmuru
"Ayew'le ilk bombayı patlatan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Sırada Vicent Janssen var. Hollandalı da her an İstanbul'a gelebilir. Comolli, Zouma'nın yanı sıra Bakayoko ve Ramires için de çalışıyor."
 

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