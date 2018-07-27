Spor basınında transfer haberleri

Hürriyet: Bir İranlı daha geldi, diğeri yolda

Vatan: İtalyanlar’a göre Salih, Serie A yolcusu

Akşam: Mesaj kuşatması

Sabah: Çılgın rakam: 25 milyon Euro

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Sabah: Enzo Roco, Kartal oldu

“Mitrovic ve Tosic’in satışından 8.7 milyon Euro’yu kasasına koyan, vida için de en yüksek teklifi bekleyen Beşiktaş, yeni stoperini Meksika’da buldu: Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco, Kartal oldu”

Çılgın rakam: 25 milyon Euro

“Başkan Fikret Orman’ın Hırvat stoper Vida’nın bonservisi için koyduğu 25 milyon Euro’luk alt sınıra Çin kulübü ulaştı. Vida transferini görüşmek için Çinli yetkililere pazartesi gününe randevu verildi."

FENERBAHÇE

Vatan: İtalyanlar’a göre Salih, Serie A yolcusu

“Fenerbahçe’nin 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bucaspor’dan aldığı ve önce Roma’ya ardından Sion’a kiraladığı Salih Uçan’ın yeniden Serie A’ya döneceği iddia edildi. Correira dello Sport gazetesi, Empoli Teknik Direktörü Andreazzoli’nin yetenekli orta sahayı istediğini yazdı”

GALATASARAY

Vatan: Andre Silva için Terim bizzat devrede

“Aslan’ın hocası Fatih Terim, Nagatomo’da olduğu gibi İtalya’yla iyi ilişkilerini kullanarak Silva’yı kiralamak istiyor.”

Akşam: Mesaj kuşatması

“Empoli’nin 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, transferiyle ilgili olarak İtalyan medyasına konuştu. Genç futbolcu, “Gazetelerde yazanları okumuyorum ama Türk taraftarların mesajlarıyla dolu bir sosyal medya profilim oldu. Dürüst olmak gerekirse böyle mesajlar almak çok güzel” diyerek sarı-kırmızılılara göz kırptı.

TRABZONSPOR

Hürriyet: Bir İranlı daha geldi, diğeri yolda

“Daha önce İranlı sol kanat oyuncusu Amiri’yi transfer eden bordo mavililer, 22 yaşındaki stoper Majid Hosseini’ye bugün imzayı attırmayı planlıyor. Bir diğer İranlı Morteza’nın ise birkaç gün içinde kente gelmesi bekleniyor.”