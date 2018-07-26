Spor basınında transfer haberleri

Vatan: Forvet için yeni aday Janssen

Hürriyet: 30 milyon Euro ver, Vida'yı al

Fanatik: Hedefte Zouma var

Akşam: Galatasaray'da Bruma bombası

Star: Yeni Alex, Barcelonalı Rafinha

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru...Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Vatan: Forvet için yeni aday Janssen

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteği üzerine forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Janssen'i listeye dahil etti."

Vida için Kartal'a servet: 30 milyon Euro

"Fransa'nın saygın gazetesi L'equipe, Monaco'nun Hırvat futbolcu için tam 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı"

Fanatik: 1 numaralı atak

"Siyah beyazlılar, kaleci transferi konusunda hareketli saatler yaşıyor. Yönetim, Harun Tekin için 5 milyon Euro isteyen Bursaspor'a, Vagner Love + 2 milyon Euro teklifinde bulundu."

Hürriyet: 30 milyon Euro ver, Vida'yı al

"İngiliz ekiplerinin yakından ilgilendiği Domagoj Vida konusunda Beşiktaş'ın, Liverpool'dan gelen teklifi reddedip rakam artırdığı öne sürüldü."

FENERBAHÇE

Vatan: Ayew, resmen Fenerbahçe'de

"Fenerbahçe'de, sportif direktör Comolli ve Hollandalı teknik adam Cocu'nun raporuyla harekete geçen yönetim, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. 28 yaşındaki Ayew, bugün imza atacak."

Fanatik: Hedefte Zouma var

"Gözünü savunma takviyesine çeviren Damien Comolli'nin hedefindeki ilk isim, Zouma. Chelsea'nin Avustralya kampına götürülmeyen ve tamamen gözden çıkartılan Zouma, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor."

Star: Yeni Alex, Barcelonalı Rafinha

"Kanarya, geçen sezon Inter'de oynayan Brezilyalı 10 numarayı İspanyol devinden kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Barça'ya 2 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe beklemeye geçti."

GALATASARAY

Vatan: Vitinho cumayı bekliyor

"ESPN'e göre, CSKA Moskova forması giyen Brezilyalı oyuncu kiralık olarak Flamengo'ya gitmesi halinde Galatasaray'a gelecek. "

Fanatik: Andre Silva'da flaş gelişme

"Silva için, 'Galatasaray'dan teklif aldık, değerlendiriyoruz' diyen sportif direktör Mirabelli'nin görevine son verildi ancak bu durum sarı kırmızılıları, transfer sürecinde etkilemeyecek. Galatasaray'ın, Silva'yı kiralamak için teklifini kısa sürede yapacağı öğrenildi."

Akşam: Galatasaray'da Bruma bombası

"Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, sarı-kırmızılı ekibin kendisini istediğini söyledi. 'Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemeleri elbette gurur verici. Ancak şu an Leipzig'in sözleşmeli oyuncusuyum ve artık kalıcı olmak istiyorum' dedi."

TRABZONSPOR

Fanatik: Atiba, Trabzonspor'a

"Beşiktaş'ın anlaşmaya varamadığı deneyimli oyuncusu Atiba için Trabzonspor devreye girdi. Atiba'nın menajerler aracılığıyla iletilen teklifi düşünme konusunda süre istediği öğrenildi."

