Spor basınında transfer haberleri

Hürriyet: Transferdeki sessizlik orta sahada bozulacak

Milliyet: 'Pazarlık yok, takas yok; Trezeguet 5.9 milyon Euro'

Fanatik: Fenerbahçe'de çifte imza yolda: Ayew ve Janssen

Akşam: Ve Ospina Beşiktaş'ta

Star: Miranda çıkarması

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru...Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Hürriyet: Transferdeki sessizlik orta sahada bozulacak

"Öncelikle orta sahaya transfer yapma kararı alan siyah beyazlılarda Nacer Chadli ismi ön plana çıktı. Belçikalı yıldızın kulübünden olumlu yanıt alan Beşiktaş, transferi bitirmek için Vida'nın durumunun netleşmesini bekliyor."

Milliyet: Harun, Kartal oluyor

"Beşiktaş, Bursaspor'a milli kaleciye karşılık Samet Aybaba'nın kadrosunda görmek istediği Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar'ın yanı sıra bir miktar da para teklif etti. Yeşil-beyazlıların bu cazip takas önerisine sıcak baktığı belirtildi."

Fanatik: 10 Ağustos'a yeni 10 numara

"Siyah beyazlılar, Talisca'nın yerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Shinji Kagawa için Borussia Dortmund'la pazarlıklarını sürdüren yönetim, 10 ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'e yeni 10 numarasıyla start vermeyi hedefliyor."

Akşam: Ve Ospina Beşiktaş'ta

"Kolombiya basını, Arsenal'ın 29 yaşındaki file bekçisinin siyah beyazlı ekiple anlaştığını yazdı. Fabri'nin gidişi sonrasında Kara Kartal'ın kalesini o koruyacak. Fabri'den gelecek bonservis parası, Ospina transferinde kullanılacak."

FENERBAHÇE

Fanatik: Fenerbahçe'de çifte imza yolda: Ayew ve Janssen

"Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini iki bomba birden patlatarak bozacak. Swansea'nin yıldızı Andre Ayew, İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Tottenham'lı Vincent Janssen de bir sezon daha kiralanıyor. İki oyuncu da Benfica maçında saha olacak."

GALATASARAY

Hürriyet: Andre Silva'yı ister misiniz?

"Milan, 22 yaşındaki Andre Silva'nın bir yıl başka bir takımda tecrübe kazanmasını istiyor. İtalya ekibi, sarı-kırmızılılara 'Size verelim' önerisinde bulundu. Galatasaray Yönetimi'nin teklifi ilettiği Fatih Terim, acele etmek istemese de, tecrübeli teknik direktörün onay vermesi halinde, Milan'daki 1 yıllık maliyeti karşılığında Silva, Galatasaray forması giyecek."

Milliyet: 'Pazarlık yok, takas yok; Trezeguet 5.9 milyon Euro'

"Galatasaray, Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Trezeguet için yeni bir teklifte bulundu ama yine de olumsuz yanıt aldı. Kasımpaşalı yetkililer, Mısırlı oyuncu için pazarlık yapmayacaklarını ve takas tekliflerini de kabul etmeyeceklerini belirtti."

Star: Miranda çıkarması

"Hazırlık maçlarındaki savunma hataları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı kırmızılılar, stoper Miranda için son kez İtalyan kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor."

TRABZONSPOR

Fanatik: "Majid Hosseini'nin serbest kalma maddesini kullanacağını KAP'a bildiren Trabzonspor'a İstiklal'den olumsuz yanıt geldi. İran temsilcisinin, "Bu durumu FIFA'ya taşıyacağız" demesi üzerine bordo mavililer, planlarını yeniden yapmaya başladı."