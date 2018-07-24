Spor basınında transfer haberleri

Milliyet: Belhanda için Dortmund iddiası

Hürriyet: Vida için 24 milyon Euro istiyoruz

Fanatik: Adım adım Ospina

Vatan: Abdülkadir Ömür, iddiaları yalanladı

Sabah: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Star: Kanarya, Ayew'i bitirdi

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru...Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Milliyet: Harun'u ver, istediğini al

"Beşiktaş, Harun Tekin'i bonservis ödemeden almak istiyor. Siyah beyazlılar, başarılı kaleciye karşılık Bursa'ya; Vagner Love, Mustafa, Orkan, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan ve Utku'dan üçünü teklif edecek"

Hürriyet: Vida için 24 milyon Euro istiyoruz

"Dünya Kupası sonrasında değerini ikiye katlayan Domagoj Vida'ya West Ham'dan yapılan dev teklif Beşiktaş'tan kabul görmedi. Siyah beyazlılar 24 milyon Euro'dan aşağısını kabul etmiyor"

Fanatik: Adım adım Ospina

"Fabri'nin Fulham'la anlaşmaya varmasının ardından 1 numaralı hedefini David Ospina olarak belirleyen Beşiktaş, Kolombiyalu için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak. 29 yaşındaki kaleci de kulübün Leno transferinin ardından ayrılığa yeşil ışık yaktı"

Vatan: Pepe, Porto'nun radarında

"Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'ye eski takımı Porto talip oldu. 35 yaşındaki stoperin transfere sıcak baktığı belirtilirken, Portekiz ekibinin, siyah beyazlıları ikna etmesi gerektiği de söylendi"

GALATASARAY

Milliyet: Belhanda için Dortmund iddiası

"Alman ekibinin yeni teknik patronu Lucien Favre'nin, daha önce Nice'ten öğrencisi olan Faslı oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü"

Sorun Stoke City değil, Ndiaye

"Sarı kırmızılılar ile masaya oturan Badou Ndiaye, yıllık net 3.5 milyon Euro isterken, maç başı ücret ve başarı bonusu da talep etti. Senelik maliyeti 4.5 milyon Euro'yu bulan yıldız futbolcudan ciddi bir indirim yapmasını isteyen Galatasaray'ın aksi halde alternatif oyunculara yöneleceği öğrenildi"

Fanatik: Emre tamam, sıra Alanya'da

"Ndiaye'de olduğu gibi, Emre Akbaba transferinde de Fatih Terim araya girerek, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu ikna ettiği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, şimdi Alanyaspor ile transfer görüşmelerine devam ediyor"

FENERBAHÇE

Sabah: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

"Hollandalı forvet Janssen, İngiliz ekibine gelen teklifler için tek bir yanıt veriyor, o da 'Fenerbahçe'. Bonservis kazanmak isteyen Tottenham işi ağırdan alsa da, Janssen, sarı lacivertli takıma gelmek konusunda ısrarcı"

Fanatik: Enes Ünal için yoğun mesai

"21 yaşındaki yıldızı kiralık göndermeye sıcak bakan Villareal, Enes Ünal'ı kolay takip edebilmek adına önceliğini İspanyol ekiplerine verse de, milli oyuncunun Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakması önemli bir artı oldu. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Villareal'i ikna etmeye çalışacak"

Star: Kanarya, Ayew'i bitirdi

"Fenerbahçe, Swensea forması giyen ancak kulüpten ayrılmak istediğini belirten Andre Ayew için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığı anlaştı. Ayew ise 3.2 milyon Euro kazanacak"

TRABZONSPOR

Vatan: Abdülkadir Ömür, iddiaları yalanladı

"Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 'Benfica'ya gitmek istiyorum' şeklinde açıklamalar yaptığına dair iddiaları yalanladı. Ömür, 'Böyle bir açıklamam kesinlikle olmadı, tek düşüncem uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet etmek' dedi."

