Spor basınında transfer haberleri

Fanatik: Terim ikna etti: Ndiaye!

Milliyet: Kıran kırana pazarlık

Hürriyet: Andre Ayew de mutlu son yakın

Vatan: Castillo'nun yeni adresi Tijuana

Sabah: Harun'dan mesaj: Anlaşın gelirim

Star: Reyes 2 milyon Euro'ya 'evet' dedi

Akşam: Montolivo piyangosu

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru...Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Beşiktaş'tan flaş atak: Sosa!

"Trabzonspor'da yönetimin indirim talebini geri çeviren Arjantinli futbolcu için Beşiktaş defteri yeniden açıldı. Taraflar, yıldız oyuncunun 5 milyon Euro'luk ücretini ortak ödeme formülü üzerinde görüşüyor"

Milliyet: Kıran kırana pazarlık

"Liverpool'un yanı sıra Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'ın de devreye girmseiyle teklifler 30 milyon Euro'ya dayanırken, siyah-beyazlıların başkanı rekor kırmak için görüşmeler yapacak"

Sabah: Harun'dan mesaj: Anlaşın gelirim

"Fabri'yi satan Beşiktaş'ın kaleci transferi için ilk sıraya yazdığı Harun Tekin, 'Kulübümün menfaati önemli. İki taraf anlaşırsa, gelirim' dedi"

FENERBAHÇE

Hürriyet: Andre Ayew de mutlu son yakın

"Transfer için İngiltere'de temaslarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den güzel haberler geldi. Ayew için 1 yıllık kiralama ücreti olarak kulübüne 1.5 milyon Euro önerilirken, oyuncuya ise 3.2 milyon Euro önerildi. Transferin yüzde 90'ı bitmek üzere"

Sabah: Janssen'e Lens formülü

"Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak. 1 yıllığına kiralancak, sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu konacak"

Star: Reyes 2 milyon Euro'ya 'evet' dedi

"Porto ile sözleşmesi sona eren Reyes ile ilgilenen Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuya 3 senelik kontrat ve 2 milyon Euro garanti üzret teklif ettiği öğrenildi. Reyes, teklife sıcak bakıyor"

GALATASARAY

Fanatik: Terim ikna etti: Ndiaye!

"Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Ndiaye'yi, Türkiye'ye döndürmek için Galatasaray Yönetimi'nin yanı sıra Terim de uğraşıyor. Yıldız oyuncuyla özel olarak görüşen tecrübeli teknik adamın, Ndiaye'yi ikna ettiği öğrenildi"

Sabah: Bizi bekleyin

"Denayer ve Ndiaye'ye "Bizi bekleyin" mesajı gönderildi ve kampta iyi çalışmaları istendi. Sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmak istemeyen iki oyuncunun da Galatasaray dışında gelecek tekliflere soğuk bakacağı öğrenildi"

Akşam: Montolivo piyangosu

"Milan tecrübeli oyuncuyu serbest bırakma kararı aldı. Orta sahayı takviye etmek isteyen Galatasaray, İtalyan yıldızın durumunu beklemeye başladı"

TRABZONSPOR

Vatan: Castillo'nun yeni adresi Tijuana

"Trabzonspor, Fabian Castillo ile yollarını ayırdı. Oyuncunun yeni adresi ise Meksika ekibi Tijuana oldu"

