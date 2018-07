Spor basınında transfer haberleri

Hürriyet: Atiba gerçeği

Vatan: Ndiaye dönüşe artık hazır

Fanatik: Fenerbahçe'ye Meksikalı stoper: Diego Reyes

Akşam: West Ham'dan Vida için 22 milyon Euro

Star: İspanyol basınından Da Silva iddiası

İSTANBUL,()

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, ()

KULÜPLER yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru...Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde.

Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

BEŞİKTAŞ

Hürriyet: Canlı yayında veda etti! Yerine 3 aday var

"Canlı yayında Fulham ile sözlü anlaşmanın sağlandığını ancak imzaların henüz atılmadığını vurgulayan Fabri, Beşiktaş'ın da anlaşması halinde Premier Lig'te oynamak istediğini belirtmişti. İspanyol kalecinin ayrılması halinde siyah beyazlılarda kaleye 3 aday var: Harun Tekin, Ospina, Volkan Babacan."

Yeni 10 numara için ilk tercih Kagawa

"Talisca'nın ayrılmasının ardından yeni 10 numara arayışlarına giren Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Kagawa'yı kiralamak için harekete geçti. Siyah beyazlıların Almanya'daki ilk temasları olumlu geçti"

Akşam: West Ham'dan Vida için 22 milyon Euro

"Ada temsilcisi Beşiktaş'a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Başkan Orman, Fulham'ın fiyatı artırması için pazarlıklarını sürdürüyor. Hırvat stoper için belirlenen rakam 25 milyon euro..."

Star: İspanyol basınından Da Silva iddiası

"Kadrosuna en az bir stoper katmak isteyen Beşiktaş hakkında İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Siyah beyazlıların, Caen ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Damien Da Silva ile ilgilendiğini yazdı"

GALATASARAY

Hürriyet: Atiba gerçeği

"5 yıllım Beşiktaş defterini kapatan Atiba'nın menajerleri, futbolcuya dahi haber vermeden Galatasaray'la transfer görüşmesi yaptı. Sarı kırmızılı yöneticiler, önceliklerinin stoper transferi olduğunu söyleyerek olumsuz yanıt verdiler"

Fanatik: İsviçre'de transfer zirvesi

"Fatih Terim, Albayrak'ın ardından kampı ziyarete gelen Başkan Cengiz ile de görüşerek raporunu sundu ve 3 transferin bir an önce bitirilmesini talep etti. İşte o isimler: Ndiaye, Ahmed Musa, Denayer.

Vatan: Ndiaye dönüşe artık hazır

"Stoke City'e yüksek bonservis bedeliyle sattığı Badou Ndiaye'yi kiralamak isteyen sarı kırmızılılara eski futbolcusunda olumlu yanıt geldi. Ndiaye, dönmeye hazır"

Akşam: Gervinho fırsatı doğdu

"Hebei China Fortune'de oynayan Fildişi Sahilli golcü, hocası Chris Coleman'ın gözüne giremeyince B takımına gönderildi. 31 yaşındaki futbolcu için düğmeye basıldı. Bu transferin birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Terim de ona onay verdi"

FENERBAHÇE

Fanatik: Fenerbahçe'ye Meksikalı stoper: Diego Reyes

"Sarı lacivertliler, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki futbolcu için resmi teklifi yaptı. İngiltere'den West Ham ve Newcastle'ın da peşinde olduğu Meksikalı için Fenerbahçe şartları zorlayacak"

Janssen an meselesi

"Tottenham'da kayıplarda olan Hollandalı oyuncu için İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'ye dönmesi an meselesi"

Star: Yeni dinamo Bakayoko

"Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı. Comolli, önümüzdeki günlerde Londra'ya gidip transferi bitirmeye çalışacak"

TRABZONSPOR

Fanatik: Bordo mavililerde Amiri tamam

"Karadeniz ekibi ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. İran Milli Takımı'nda forma giyen Vahid Amiri, Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdi"